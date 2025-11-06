Chi è Cristina Saracino, la nuova fidanzata di Lapo Elkann

Cristina Saracino Cristina Saracino e Lapo Elkann

Lapo Elkann ha una nuova fidanzata. La fortunata si chiama Cristina Saracino, bellissima ragazza molto più giovane del rampollo di casa Fiat. La differenza d’età non sembra essere un problema per i due, anzi, in molti credono che Cristina sia la “donna giusta” che Lapo cercava da tempo e con cui potrebbe presto formare una famiglia.

Cristina Saracino è nata a Bari ed ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane lavorando da subito con una grande agenzia di moda. Bionda, alta e con un fisico mozzafiato, Cristina vive da diversi anni a Milano ed è proprio qui che avrebbe conosciuto Lapo Elkann.

L’incontro con Lapo Elkann sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni. I due sono stati paparazzati in giro per le vie della città meneghina dove si sono dedicati allo shopping per poi approdare a Garage Italia, dove si sono lasciati andare a carezze e qualche bacio. La relazione non è ancora stata ufficializzata né da Lapo, né da Cristina, ma di recente la Saracino ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lascia pochi dubbi.

Nell’immagine Cristina Saracino è in compagnia di Lapo Elkann, Chiara Ferragni e Fedez proprio nel ristorante creato dall’imprenditore insieme a Carlo Cracco. Qualche giorno fa il rampollo di casa Agnelli aveva rivelato di essere in cerca della donna giusta per creare una famiglia.”Guardando i miei fratelli e i loro figli. Ho sentito il desiderio di averne – aveva spiegato -. Ma io non ho mai amato la mia infanzia. E mi sono detto che così non sarei stato degno di essere padre. Dovevo sentirmi pulito. Ora aspetto la donna giusta. Vorrei fosse forte e avesse una propria vita a prescindere da me. Non sono un soggetto raccomandabile? Lo so, la mia storia può spaventare”.