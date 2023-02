Cristina Marino, nuova vita in quattro: la dolce sorpresa di Luca Argentero su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Non poteva esserci accoglienza migliore per Cristina Marino, che è tornata a casa dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, Noè Roberto. Il marito Luca Argentero ha preparato per la mamma bis una sorpresa dolcissima, che l’attrice ha prontamente documentato su Instagram, per condividere questo momento magico con tutti i follower che hanno dimostrato grande affetto alla sua famiglia.

Cristina Marino, la dolcissima sorpresa di Luca Argentero

Festoni, tanti palloncini a forma di cuore e tre enormi lettere che compongono il nome Noè: Cristina Marino è tornata a casa dall’ospedale dopo la nascita del suo secondo figlio e ha trovato la dolcissima sorpresa organizzata da Luca Argentero.

Una tenerissima accoglienza per l’attrice e il piccolo Noè Roberto, venuto alla luce lo scorso venerdì 17 febbraio: a corredo della foto che immortala il momento magico del ritorno a casa, l’influencer ha scritto poche e semplici parole. “Quanto amore“, recita la didascalia del post.

La Marino ha anche voluto ringraziare i fan che hanno dimostrato tutto il loro affetto alla sua famiglia, fotografando i numerosi mazzi di fiori lasciati fuori la porta di casa. “Grazie per l’amore immenso”, ha aggiunto su Instagram.

Da sempre riservati sulla loro vita privata, Luca e Cristina non hanno pubblicato nessuna foto del piccolo appena nato, limitandosi a immortalare solo le loro dita che accarezzano la manina del bebè. Stessa scelta che portano avanti da quando è nata la loro primogenita Nina Speranza: la coppia non ha mai condiviso foto della bambina, pubblicando sui social solo foto di spalle per preservarne la privacy. “Abbiamo scelto di tutelarla. Non vogliamo che diventi argomento da bar”, avevano ammesso.

Luca Argentero e Cristina Marino, la nuova vita in quattro

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta: ad anticipare tutti con l’annuncio – compresa la coppia – è stato il settimanale Chi, che con un post su Instagram ha dato la notizia della nascita di Noè Roberto.

Dopo qualche ora, a conferma dell’indiscrezione del magazine diretto da Alfonso Signorini, è arrivato la tenerissima foto social di Luca e Cristina. I due attori avevano stupito tutti con la notizia della loro dolce attesa lo scorso settembre. Con un tenero ritratto di famiglia su Instagram, la Marino aveva mostrato il suo pancino appena accennato: ”Io, te Nina, e una nuova luce. 4 of us”, aveva scritto.

Luca e Cristina fanno coppia fissa dal 2014, anno in cui si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi. Galeotto fu la loro passione per il cinema: i due non si sono più lasciati e il loro amore è cresciuto sempre di più, fino al matrimonio che hanno celebrato a giugno 2021 in Umbria. La coppia ha voluto una cerimonia per pochi intimi, mentre la luna di miele si è svolta tra le bellezze della Costiera Amalfitana.

Tra le tappe del loro amore, prima di convolare a nozze, la nascita della loro primogenita, Nina Speranza, che ha illuminato le loro vite. Adesso sono pronti per iniziare la loro vita in quattro, una splendida avventura che non vedevano l’ora di vivere insieme.