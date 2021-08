Cosa vedere a settembre su Netflix: le nuove uscite

editato in: da

Settembre è un mese particolarmente ricco ed emozionante per gli abbonati Netflix. Sulla piattaforma streaming infatti ci saranno numerose uscite, alcune delle quali molto attese. Prima fra tutte La Casa di Carta che svelerà il destino del Professore e della sua banda dopo una quarta stagione ricca di colpi di scena.

I primi cinque episodi de La Casa de Papel saranno disponibili su Netflix dal 3 settembre. Tanti i nuovi personaggi che entreranno in scena con una trama che promette adrenalina e sorprese. Pochi giorni dopo, esattamente il 10 settembre, tornerà sulla piattaforma Lucifer con la sesta e ultima stagione della serie tv. Tom Ellis vestirà ancora una volta i panni del Diavolo e il trailer ha già acceso le aspettative e l’ansia dei fan che attendono di scoprire come andrà a finire. Esattamente una settimana dopo, il 17 settembre, arriverà su Netflix la terza stagione di Sex Education. Scopriamo le serie tv e i film in uscita a settembre da non perdere.

Serie tv da vedere su Netflix a settembre

Venerdì 3 settembre – La casa di carta, stagione 5 (Parte 1), Dive Club – Un tuffo nel mistero (Stagione 1)

Martedì 7 settembre – On the Verge – Al limite (Stagione 1)

Mercoledì 8 settembre – Into the Night (Stagione 2)

Venerdì 10 settembre – Lucifer (Stagione 6)

Venerdì 17 settembre – Sex Education (Stagione 3), Squid Game (Stagione 1)

Mercoledì 22 settembre – Dear White People (Stagione 4), Jaguar (Stagione 1)

Giovedì 23 settembre – Pose (Stagione 3)

Venerdì 24 settembre – Midnight Mass (Miniserie), Blood & Water (Stagione 2), Rapinatori – La Serie (Stagione 1)

Giovedì 30 settembre – Love 101 (Stagione 2), Luna Park (Stagione 1).

Film da vedere su Netflix a settembre

Mercoledì 1 settembre – Piccole donne (1994), La moglie del fattore, Mangia, prega, ama, L’ordine naturale dei sogni, U.S. MARSHALS – Caccia senza tregua, Passport to Pimlico, Minaccia Atomica, Sitting in Limbo, Le complexe du Kangourou, Asterix alle Olimpiadi, Jump

Giovedì 2 settembre – Afterlife of the party (originale Netflix)

Venerdì 3 settembre – World Invasion, Bundy e il Killer del Green River, Pentagram

Mercoledì 8 settembre – Black Mic Mac 2, Vinterkiven (Originale Netflix)

Venerdì 10 settembre – Sonic – Il film, Kate (Originale Netflix), Prey (Originale Netflix), Il Drago Argentato (Originale Netflix)

Domenica 12 settembre – Pokemon: Detective Pikachu

Martedì 14 settembre – La rivalsa di una madre – Breaking In

Mercoledì 15 settembre – Amiche di sangue, Migliori nemici, A Touch of Love, Cairo Road, 4 in legge, Accadde a Berlino, Nightbooks – Racconti di Paura (Originale Netflix)

Venerdì 17 settembre – Ankahi Kahaniya – Storie non dette (Originale Netflix), Bac Nord (Originale Netflix)

Domenica 19 settembre – Godzilla II – King of the Monsters

Martedì 22 settembre – Confessioni di una ragazza invisibile (Originale Netflix), Intrusion (Originale Netflix)

Giovedì 24 settembre – Il nido dello storno (Originale Netflix)

Mercoledì 29 settembre – No One Gets Out Alive (Originale Netflix), Eravamo Canzoni (Originale Netflix).