Clizia Incorvaia risponde all’accusa di tradimento e svela la verità su Scamarcio

“Io e lui ci eravamo già lasciati”: Clizia Incorvaia risponde così all’accusa di tradimento da parte di Francesco Sarcina che aveva parlato di un suo flirt con Scamarcio.

Tutto era iniziato qualche settimana fa quando il cantante delle Vibrazioni aveva rilasciato un’intervista in cui rivelava di essere stato tradito dalla moglie con l’attore, suo amico da ben vent’anni. Secondo Clizia però le cose sarebbero andate molto diversamente.

“Il 16 novembre avevamo firmato il ricorso per una separazione consensuale, avviata a settembre – ha raccontato al Corriere della Sera -. Di quanto è successo dopo non sono tenuta a render conto. Ma posso dire che ero uscita di casa il 13 novembre e, due giorni dopo, torno a prendere dei vestiti e lo trovo in cucina con una tipa”.

Un amore travolgente quello fra Sarcina e la Incorvaia, coronato dal matrimonio, celebrato nel 2015 in Sicilia, con Scamarcio testimone dello sposo, e dall’arrivo di Nina, che oggi ha 4 anni.

“Nessuno chiede a Sarcina delle sue situazioni in giro per l’Italia – ha svelato Clizia -, in ristoranti con donne sempre diverse di cui mi arrivavano notizie e foto. Io non racconto cosa faceva lui, ma durante il matrimonio io sono stata monogama”.

L’influencer di Instagram ha parlato anche di Riccardo Scamarcio e del presunto tradimento: “Lui sbaglia a coinvolgere terze persone e io non ne coinvolgerò altre – ha detto -. Dovrebbe anche dire che lui si faceva la sua vita da prima e che io l’ho lasciato perché ho passato gli ultimi due anni da sola. Ora, non sto con Scamarcio né con altri”.

“Io ho sperato che ci lasciassimo con un abbraccio, ma valuteremo con gli avvocati – ha concluso la Incorvaia, parlando dell’ormai ex marito -. Proprio lui, che disprezza il gossip e mi addita per la mia vita social con cui mi guadagno l’indipendenza, ha usato il gossip, per amor proprio o per vendere il prossimo singolo, esponendoci al disprezzo, dimenticandosi di proteggere la figlia”.