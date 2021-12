Christina Ricci di nuovo mamma: è nata la piccola Cleo

Grande gioia per Christina Ricci, la famiglia si è allargata con l’arrivo di un tenero frugoletto. L’attrice è diventata mamma per la seconda volta e ha condiviso su Instagram le prime immagini della piccola Cleo, nata dall’amore con l’hairstylist Mark Hampton, grazie al quale ha vissuto una vera e propria rinascita dopo il tormentato divorzio dall’ex marito.

Christina felice su Instagram per la nascita di Cleo

Lo aveva fatto annunciando la gravidanza con tanto di foto dell’ecografia, perciò non potevano mancare i post di Instagram dedicati al lieto evento. Il profilo social di Christina Ricci trasuda emozione e felicità per la nascita della sua bimba, che sia lei che il compagno (ora marito) Mark Hampton teneramente chiamano “Baby Cleo”.

“Baby Cleo è qui – ha scritto l’attrice su Instagram – siamo così innamorati di lei, ha anche il papà più incredibile che si possa immaginare”. E non appare strano che abbia voluto rivolgere un pensiero al suo Mark, l’uomo che l’ha fatta rinascere dopo un periodo buio, segnato dal difficile divorzio dall’ex marito James Heerdegen, accusato di violenza domestica.

Una bimba dal nome “regale”

Anche Mark Hampton non si è risparmiato tra post e stories su Instagram. Il neo papà ha condiviso la gioia per la nascita della figlia, svelando qualche dettaglio in più a tal proposito. “Il mio cuore è esploso – ha scritto l’hairstylist -. Christina e Baby Cleo stanno benissimo, stiamo tutti riposando dopo una mattinata così movimentata”.

Poi ha aggiunto “Benvenuti nel mondo di Baby Cleopatra Ricci Hampton“, ammettendo nelle stories successive di non aver mai pianto così tanto. Non è passato di certo inosservato il nome che la coppia ha scelto per la piccola, maestoso e regale. Solo il meglio per la loro dolce principessa.

Christina Ricci, il matrimonio con Mark Hampton

Quando l’attrice ha annunciato la gravidanza, la relazione con Mark Hampton era praticamente sconosciuta a tutti. Si sapeva del suo periodo buio dopo il lungo e travagliato divorzio dall’ex marito, ma in quell’occasione Christina Ricci aveva voluto urlare al mondo la sua gioia. Grazie all’hairstylist delle dive Christina ha ritrovato finalmente la serenità e proprio per questo ha deciso di compiere il grande passo.

Christina e Mark si sono sposati lo scorso ottobre, con una cerimonia che l’ha vista raggiante e con un look decisamente non convenzionale. L’attrice, infatti, ha evitato il classico abito da sposa, preferendo un completo total white in camicia e pantaloni. La cosa più tenera è che i due novelli sposi hanno deciso di convolare a nozze vestiti allo stesso modo. Che dire, una coppia davvero fantastica!