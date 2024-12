Chiara Ferragni ritrova la magia del Natale: la vacanza in Lapponia con la famiglia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Quale modo migliore per immergersi appieno nella magica atmosfera natalizia, se non quello di volare direttamente in Lapponia e consegnare personalmente le tradizionali letterine a Babbo Natale? Proprio nessuno, ed è questa la modalità d’urto con cui Chiara Ferragni ha deciso di inaugurare il mese di dicembre. Se tribunali e valanghe di gossip non sembravano favorire il clima da sogno adatto ad accogliere degnamente il lieto periodo, a sovvertirne le sorti ecco in pronta consegna una vacanza di famiglia con destinazione la patria del Natale.

Chiara Ferragni verso il Natale: in Lapponia con tutta la famiglia

Bagagli – griffatissimi – alla mano e via, si vola verso Rovaniemi, in Finlandia: con la regina delle influencer ci sono ovviamente Leone e Vittoria ma anche la madre, Marina Di Guardo, la sorella Valentina in dolce compagnia del fidanzato, Matteo Napoletano, e la sorella Francesca con il figlio Edoardo.

La sede del Natale si trova a 6-7 km a sud dalla linea del Circolo Polare Artico, ed è ufficialmente definita la città d’origine di Babbo Natale in persona. Proprio qui sorge un magnifico parco a tema, il Santa Park, a riprodurre la caratteristica grotta di Santa Claus. Immancabile, poi, l’ufficio postale per antonomasia, destinazione ultima delle lettere contenenti i desideri di tutto il mondo.

Fonte: IPA

A far da sfondo al sogno natalizio ad occhi aperti tutta una serie di aurore boreali, spettacolo naturale che la famiglia Ferragni non si è certo persa, fedelmente documentate sui social della allegra comitiva. Ad entusiasmare davvero i piccoli, ovviamente, è stato l’incontro con Babbo Natale: l’attesissimo, fatidico momento è avvenuto direttamente con le tute da sci ancora addosso, immortalato da una serie di teneri scatti a renderlo eterno, ed ha compreso la consegna della letterina – comprensiva di casa delle bambole e maialino in carne ed ossa per Vittoria – al vecchio divertito.

Vacanza sulla neve, i look invernali della famiglia Ferragni

Inutile dire come il vero protagonista della vacanza organizzata da Chiara Ferragni sia stato lo stile: non sono affatto mancati sofisticati look invernali ad elevatissimo tasso di fashion.

Fonte: IPA

Degno abbigliamento per una giornata trascorsa presso il villaggio di Babbo Natale? Chiara e Valentina Ferragni hanno esibito un coordinato da neve total-white, mentre per Vittoria la mamma ne ha scelto uno in stampa leopardata completo di bomber e salopette tecnica a chiazze. Giacca a vento camouflage per Leone, invece, rigorosamente abbinata a pantaloni da neve verdi militare.

Verde acqua era il colore della seconda tuta da sci sfoggiata dalla più piccola delle tre sorelle, che pare essersi particolarmente sbizzarrita con le tenute da neve. A saltare all’occhio però sono stati, senza ombra di dubbio, i soffici copricapi in pelliccia ecologica color panna delle due.

Rosso e nero, invece, i toni delle mise abbinate di Francesca Ferragni e del piccolo Edoardo: mentre lei ha optato per un bomber oversize bicolor con cappello e pantaloni in pendant, il figlio ha indossato una tuta tecnica nera con tanto di tenera cuffietta in peluches a forma di orso.