Chiara Ferragni in tubino di vernice, ma un dettaglio “indigna” su Instagram

Fonte: IPA Calzino bianco e mocassino, Chiara Ferragni anticipa il (discutibile) trend d’autunno

Fit Check, questo è il nome dell’abituale foto allo specchio davanti al quale Chiara Ferragni condivide con i suoi fan su Instagram i suoi look per uscire. Che si tratti di un’uscita al parco con i piccoli figli Leone e Vittoria, di un appuntamento di lavoro, di uno shooting o di una cena romantica, l’influencer non manca (quasi) mai di mostrare i propri giochi di stile ai suoi followers su Instagram. Ad accogliere questi red carpet personali nella propria cabina armadio è chi la segue da tempo, che sia per coprirla di complimenti o per il gusto di criticarla. Anche le ultime foto pubblicate hanno destato nel suo pubblico reazioni contrastanti.

Chiara Ferragni: il look di vernice e il dettaglio nell’armadio

Partiamo dal dire che l’abitudine di mostrarsi ai propri fan con l’outfit del giorno, il già citato Fit Check è in realtà un vero e proprio colpo di genio. In quanti aspettano di sapere quale sarà il suo prossimo estroso abbinamento, o cosa preferisce indossare per un aperitivo con le amiche? Chiara Ferragni adotta sempre uno stile che richiama perfettamente il suo carattere: positivo, vicino a chi la ama, incurante (almeno in apparenza) di chi la critica con fervore.

Anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram, che i suoi follower hanno molto apprezzato, è riuscita a strabiliare i fan, per almeno due ragioni. La prima è sicuramente il coraggioso look indossato, composto da un lungo vestito nero di vernice, uno stivale dall’alto tacco dello stesso colore e un cappotto rosso fuoco, anche questo di vernice. Un outfit che è molto piaciuto, sopratutto perché perfettamente calato nella stagione autunnale che stiamo vivendo. L’occasione? Un evento serale ed elegante dell’amica Alice Campello, che ha organizzato una cena per festeggiare il suo brand di bellezza.

La seconda è ben visibile dalle foto che compongono il nutrito carosello su Instagram corredato da una semplice didascalia, “Last night”, con un cuore rosa. Spicca infatti un selfie dell’influecer davanti allo specchio delle cabina armadio: lei bellissima e molto sensuale con il look di vernice, ordinata e con un beauty look magistrale e accattivante. Dietro: un apparente e straripante disordine. Proprio così, la Regina delle influencer sembra non riuscire più a contenere le proprie borse. Non sono mancati i commenti di chi ha notato il dettaglio: “Ma è possibile tenere borse così costose tutte ammassate in questo modo?”, “Fai un po’ d’ordine”.

Il disordine nell’armadio e la nuova Ferragni: Villa Matilda

A onor del vero, come sempre, sono più i commenti che dimostrano che Chiara Ferragni ha colpito nel segno: in moltissimi hanno lasciato commenti compiaciuti e apprezzamenti: “Ma la bellezza? Il nero ti sta benissimo, poi, con questo make up ancora di più”, “Tu ne hai abbastanza… mi regaleresti una borsa delle tue?” oppure anche “L’ho sempre detto che sei la donna più bella del mondo”.

Le borse alle spalle dell’influenzar, più che le male lingue, hanno incontrato sicuramente il gusto di chi ama la moda. Quante come noi hanno provato a riconoscerle una ad una attraverso la foto? Si tratta di pezzi bellissimi, alcuni sicuramente da collezione. Che le borse siano ammassate una sopra l’altra non sorprende e non è un problema, chi segue Chiara da un po’ sa che le piace mostrare la sua cabina armadio così com’è, e, diciamocelo, saperla un po’ caotica ce la fa sentire più vicina e simile.

Ora non resta da vedere come la fashion expert sistemerà le sue amate borse a Villa Matilda, la nuova casa comprata con il marito Fedez sul lago di Como, di cui ha già iniziato a rivelare qualche piccolo, bellissimo, particolare. Non si può nascondere: la curiosità per la nuova cabina armadio vista lago suscita non poco interesse, soprattutto in chi è suo fan da anni e l’ha accompagnata nella crescita che l’ha resa famosa in tutto il mondo.