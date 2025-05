Chiara Ferragni sui femminicidi: “Anche io vittima di violenza psicologica”

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni continua ad essere un punto di riferimento per moltissimi giovani. Nonostante ultimamente si parli di lei soprattutto per la sua tormentata vita sentimentale, l’influencer non ha mai messo da parte il suo impegno sociale, ed è tornata a parlare di un argomento molto attuale: la violenza di genere. In particolare, l’imprenditrice digitale ha raccontato una sua esperienza personale, spiegando di essere stata vittima, come moltissime donne, di violenza psicologica.

La confessione di Chiara Ferragni: “Anch’io vittima di violenza”

Chiara Ferragni ha condiviso la sua esperienza di una relazione malsana nel corso di un importante progetto contro violenza sulle donne, stalking e omotransfobia. Durante l’evento Oltre il silenzio, promosso dal Codacons e presentato all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’influencer ha confessato di essere stata vittima, come molte donne, di violenza verbale e psicologica da parte del suo partner: “Io ho lavorato tanto e cerco di fare molta sensibilizzazione sul tema dell violenza di genere. Ho più di 28 milioni di follower e molti sono giovanissimi. È importante parlarne in maniera interessante, non dall’alto di una cattedra. In primis, bisogna spiegare che ci sono tanti tipi di violenza: c’è quella fisica, ma è solo la punta dell’icerbeg, il problema è più radicato”.

A tal proposito, l’imprenditrice digitale ha quindi citato forme di soprusi non sempre semplici da individuare: “Quella fisica è facile da riconoscere, poi purtroppo a volte viene giustificata. Ma ci sono tanti altri tipi di violenza che non tutti riconosciamo. Io in primis sono stata vittima in diverse relazioni di violenza psicologica e verbale. Al tempo neanche me ne rendevo conto, pensavo fosse solo un ragazzo che sfogava il suo malcontento su di me. Ci sono dei campanelli d’allarme a cui fare attenzione. Per la coppia, per la famiglia, facciamo sacrifici e giustifichiamo comportamenti sbagliatissimi. In verità, bisognerebbe allontanarsi”.

Chiara Ferragni, il pensiero per i figli e il no comment sul suo privato

Parlare di violenza di genere è importante non solo per i giovani, ma anche per educare al meglio le generazioni future. Un pensiero che Chiara Ferragni ha voluto sottolineare proprio in quanto mamma dei piccoli Leone e Vittoria, avuti dall’ex marito Fedez: “Sono mamma di due bimbi e penso che, proprio come genitore, sia importante istruire la nuova generazione in modo diverso. C’è una grande questione di cultura patriarcale in cui siamo immersi. Le dinamiche cambiano solo se l’educazione viene fatta da piccoli. È importante non solo l’educazione sessuale, ma anche quella emotiva”.

Proprio da piccolissimi, infatti, sarebbe importante riuscire a riconoscere i primi segnali negativi: “Io tante volte, anche da bambina, i campanelli d’allarmi non li ho riconosciuti. Ci sono frasi come ‘non andare vestita così’ o un senso di isolamento che sono comunque violenza. Spesso la vittima non viene creduta subito”.

Nonostante l’importanza del tema di giornata, alcuni dei giornalisti presenti hanno provato a porre qualche domanda personale, trovando un secco rifiuto di Chiara: “Sono qui per parlare di violenza sulle donne e non risponderò a cose private. Le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le comunicherò io, per questo non faccio interviste. Di certe cose non posso parlare. Quando sarò libera di parlare, lo farò io. Saprete tutto, non vi preoccupate”. Insomma, forse qualcosa bolle in pentola, e prima o poi sarà proprio l’influencer a svelarlo.