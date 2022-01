Chiara Ferragni e Fedez, altro che crisi: baci e complicità al tramonto

Chiara Ferragni: gli incredibili look alle sfilate della Paris Fashion Week

Ciascun amore è una storia a sé e non importa che tu sia famoso o un “comune mortale”, gli alti e bassi sono la norma. È inevitabile, però, che quando sei una delle influencer e imprenditrici più celebri (e potenti) del momento e stai con un artista tra i più amati le voci si rincorrano alla velocità della luce. Qualcuno ha insinuato (di nuovo) che Chiara Ferragni e Fedez siano in aria di crisi. Ma pare proprio che la coppia abbia tutta l’intenzione di smentire i rumors.

Chiara Ferragni e Fedez super romantici su Instagram

Mentre tra i giornali e le riviste di gossip continua a rimbalzare la notizia di una amara crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, ecco che l’influencer prende tutti contropiede e ci stupisce con degli scatti che sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio. Una breve sequenza di immagini su Instagram in cui vediamo la coppia in una cornice super romantica, intenta a scambiarsi tenerezze.

Lui le dà un dolce bacio sulla guancia, poi qualche buffa smorfia e, infine, i due si perdono in un abbraccio profondo come gli occhi di Chiara che sembrano voler dire tutto. Anche ciò che con le semplici parole non si può spiegare fino in fondo perché, si sa, l’amore è un concetto tanto reale quanto astratto e per esprimere ciò che si prova tra le braccia della persona amata non basterebbero tutti i vocabolari del mondo.

Le foto che smentiscono la crisi

Baci, abbracci e complicità sono gli ingredienti delle foto che Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram e in cui mostra un affiatamento con Fedez che difficilmente potremmo smentire. Non è difficile pensare che sia stato un post voluto, non casuale, proprio nel momento in cui sono tornate a galla le voci sulla loro presunta crisi.

Era stato il settimanale Oggi a lanciare lo “scoop”, o meglio il giornalista Alberto Dandolo: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto”, aveva scritto. Per poi aggiungere: “Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”.

Nessuna certezza, per carità. Il punto di domanda lascia intendere che non vi sia alcuna conferma della notizia ma è pur vero che, una volta messe in circolo, certe voci tardano a tornare nell’antro oscuro da cui sono arrivate. Si è parlato addirittura di un “terzo incomodo” pronto a mettere il dito tra moglie e marito, per citare il detto.

L’amore dei Ferragnez, così lontano così vicino

È facile cadere nel luogo comune della “coppia famosa”, quella che non ha mai problemi e sta sempre lì, tra una foto patinata e l’altra, a ricordarci che quell’amore è irraggiungibile e i nostri a confronto sono delle insignificanti briciole. Con quanta facilità si cade in commenti o ragionamenti del genere quando, in fondo, ogni amore ha qualcosa in comune, anche se i protagonisti sono due celebs come Chiara Ferragni e Fedez.

La coppia non ha mai nascosto di aver avuto momenti difficili, di aver sentito l’esigenza di chiedere aiuto a un terapista. E non c’è niente di male in tutto questo perché – famosi o non – siamo comunque umani e certe dinamiche in una relazione non cambiano mai. Senza contare, poi, che i Ferragnez hanno costruito una splendida famiglia con il piccolo Leone e la dolce Vittoria ed è anche per il loro bene che si adoperano per far funzionare tutto al meglio.

E sì, ci piace pensare che Chiara Ferragni abbia voluto dare un segno e che la sua storia con Fedez, con gli ovvi alti e bassi, continui nel segno dell’amore e della complicità.