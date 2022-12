Lutto per Barbara D’Urso, chi era e cosa faceva Jack a Mediaset

Fonte: Getty Images Lutto per Barbara D'Urso, addio a Jack

Lutto nel mondo della tv. Giacomo Zoppi, per tutti semplicemente “Jack”, è morto improvvisamente, lasciando un grande vuoto negli studi e nel cuore di tanti vip e addetti ai lavori, non solo di casa Mediaset, ma di tutto il piccolo schermo.

A dare la triste notizia della scomparsa dello storico scaldapubblico di Cologno Monzese è stato Gerry Scotti, tramite Instagram, post seguito da un lungo e commovente messaggio di Barbara D’Urso. Ecco chi era “Jack” di Mediaset.

Chi era Giacomo “Jack” Zoppi

Giacomo Zoppi, morto domenica 11 dicembre 2022, aveva lavorato per quasi 30 anni in decine di programmi Mediaset. Era una delle figure di riferimento per il pubblico e per i conduttori di tante trasmissioni del Biscione, da Ok! Il prezzo è giusto del 1998, con i famosi siparietti costruiti con le vallette durante la presentazione delle vetrine del gioco, fino ai più recenti Chi vuol essere Milionario? e Le Iene.

Jack aveva preso parte anche a numerose edizioni di Passaparola e Caduta Libera, ed era l’anima di The Wall, Money Drop, Little Big Show, Live – Non è la D’Urso, Domenica Live, Pomeriggio Cinque. Il suo carisma e la sua energia, accompagnati sempre da un sorriso sincero e da una battuta per tutti, hanno acceso, dagli anni Novanta ad oggi, tutti gli show di punta di Mediaset, portando allegria e professionalità dietro le quinte e davanti alle telecamere.

Al momento non è chiaro cosa abbia causato la morte di Giacomo Zoppi. Da Mediaset, e nemmeno da parte della famiglia di Jack, trapelano dettagli sulla sua improvvisa scomparsa.

Il dolore di Barbara D’Urso e Gerry Scotti

“Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia…Non ci credo…L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ‘Ciao Barbara!’…’Ciao Jack!’… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momenti meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Lo so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack… #gliartistinonmuoionomai🌹”.

Sono queste le toccanti parole usate da Barbara D’Urso per salutare Giacomo Zoppi. Con “Jack”, la popolare conduttrice di Canale 5 ha condiviso lunghi anni di lavoro e di dirette tv, e il dolore per la perdita di un grande professionista e di un amico è per lei insopportabile.

Il post di Barbara D’Urso, apparso lunedì su Instagram, accompagnato da un video emozionante, ha colpito migliaia di follower della presentatrice, i quali si sono uniti al cordoglio per la grave perdita. Tra i commenti social, spicca quello del Content Supervisor di EndemolShineItaly, Edmondo Conti: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi”.

Dolore condiviso da Gerry Scotti che, sui social, ha voluto ricordare “Jack” con affetto e profonda stima: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai”, ha scritto il presentatore 66enne, a corredo di un bellissimo scatto che lo ritrae proprio accanto a Giacomo Zoppi, pronti ad affrontare una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario?.