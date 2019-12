Chi è Marta Cartabia, la prima donna Presidente donna della Corte Costituzionale

editato in: da

Marta Cartabia, 56 anni, l’11 dicembre 2019 ha conquistato, prima donna a ricoprire la prestigiosa carica, la presidenza della Corte Costituzionale. Il suo mandato durerà fino a settembre del 2020. L’elezione è avvenuta con l’unanimità dei voti (l’unica eccezione è stato il suo, in quanto ha deciso di astenersi).

Al Palazzo della Consulta di Piazza del Quirinale dal 2011, la Cartabia ha commentato la sua elezione specificando che in Italia età e sesso ancora contano, ma sottolineando che oggi “è stato rotto un soffitto di cristallo e spero di fare da apripista”.

Come già detto, la giurista di San Giorgio su Legnano, paese della provincia milanese, è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del massimo organo di garanzia costituzionale dello Stato. Nata nel 1963, l’estate scorsa è stata inserita nella rosa dei possibili nomi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (sarebbe diventata, in caso, la prima premier donna del Bel Paese). Nel gennaio 2015 venne fatto il suo nome anche nell’ambito delle proposte per la Presidenza della Repubblica.

Sposata e madre di tre figli, la Cartabia si è laureata in Legge con lode nel 1987 presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi incentrata sul diritto costituzionale. Da lì è cominciata una carriera costellata di traguardi importanti.

La prima donna alla guida della Corte Costituzionale è stata infatti docente universitario presso diversi atenei italiani e ha tenuto corsi anche all’estero. Autrice di numerose pubblicazioni sia accademiche, sia divulgative, dopo l’ufficializzazione dell’incarico ha ricevuto i complimenti di diversi nomi della politica, tra cui Laura Boldrini e Virginia Raggi.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Avvenire, la donna che per i prossimi nove mesi ricoprirà la quarta carica dello Stato è appassionata di trekking e ama molto fare jogging. Tra le sue passioni c’è pure la musica classica.

Nel corso degli anni è stata infatti più volte tra il pubblico della Prima della Scala (l’ultima sua presenza tra i palchi del teatro milanese risale a pochi giorni fa). Sempre secondo la testata sopra citata, la giurista lombarda adora correre ascoltando le canzoni dei Beatles e dei Metallica.