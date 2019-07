Chi è Mariano Sabatelli, l’uomo nella foto con Elisa Isoardi

editato in: da

Elisa Isoardi, dopo tanto tempo posta una foto in compagnia di un uomo sul suo profilo Instagram e il gossip esplode in rete.

Protagonista dello scatto che sta facendo parlare, accanto alla bella conduttrice piemontese, è Mariano Sabatelli. I due sono ritratti nello schermo di una reflex e si abbracciano adagiati su un prato. I loro sorrisi smaglianti, l’evidente complicità e la didascalia che Elisa ha scelto per commentare l’immagine, hanno fatto volare l’immaginazione dei fan della Isoardi.

Scrive Elisa “Coming soon… oggi si sta come nelle favole… io e Mariano Sabatelli”, il tutto illustrato dall’emoticon del cuoricino. Sembrerebbe davvero che tra i due possa esserci del tenero e in molti lo sperano visto che, da quando si è lasciata mesi fa con Matteo Salvini, la conduttrice non ha ancora trovato qualcuno che le faccia battere il cuore. Che ci sia riuscito Mariano Sabatelli?

L’uomo che sorride all’obbiettivo accanto a Elisa Isoardi è un noto hair stylist e make up artist. Tra i suoi clienti passati e presenti ci sono tanti nomi famosi del mondo dello spettacolo italiano: da Nek a Natasha Stefanenko, da Kasia Smutniak a Lorena Bianchetti, Mariano Sabatelli ha aiutato tante celebrities a trovare il look giusto in occasione di eventi o shooting fotografici. Con Elisa Isoardi c’è una lunga collaborazione. Quando deve affrontare l’obbiettivo di un fotografo per un servizio da copertina, Elisa ricorre al gusto e alla creatività di Mariano. Ogni volta che la bella conduttrice è impegnata in un evento in cui deve essere al top, si affida alle mani sapienti dell’hair stylist e make up artist, che riesce sempre ad aumentare il suo già notevole fascino.

La foto postata su Instagram sia da Elisa che da Mariano racconta un po’ della complicità che sicuramente tra i due ormai si è creata. Lei si affida a lui e lui riesce a tirare fuori il meglio di lei, e in fondo, non è questo che succede anche in amore?

Se il rapporto tra la conduttrice e il suo fidato consulente d’immagine abbia davvero fatto un salto di qualità e stia facendo vivere ai due la più bella delle favole, è ancora tutto da scoprire. Intanto i fan guardano la foto e sognano per lei una nuova storia d’amore.