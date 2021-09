Chi è Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo insultata sui social

editato in: da

Si chiama Erika Mattina e per lei doveva essere una grande festa. È, infatti, riuscita ad arrivare lì dove molte ragazze sognano: tra le finaliste di Miss Mondo Italia. Nonostante sia innegabile, però, la sua bellezza è stata messa in dubbio e, al posto delle congratulazioni, è stata inondata da insulti. La motivazione? Il suo orientamento sessuale.

È tra le finaliste di Miss Mondo Italia per la regione Lombardia e sogna di rappresentare il nostro Paese. È giovane e determinata, Erika, ma ha già dovuto affrontare pesanti critiche sui social. Di Arona, ha soli 24 anni ed è laureata in Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Bicocca di Milano. In tv non è un volto completamente sconosciuto. Proprio di recente, infatti, ha partecipato al docu-reality Rai La Caserma.

Dietro al suo carattere apparentemente forte, si nasconde una ragazza timida, che non si apre immediatamente quando conosce persone nuove. Tuttavia, i social sono il suo pane quotidiano. È infatti influencer di professione e ogni giorno, insieme alla sua compagna Martina, con la quale ha aperto una pagina su Instagram, condivide numerosi contenuti. I brand si affidano a lei per sponsorizzare i propri prodotti e i propri servizi ed è un attività che a lei piace svolgere.

Nonostante non sia nuova sul mondo dei social, però, l’attacco che ha ricevuto non deve essere stato affatto piacevole. Ci ritroviamo, infatti, ad assistere ancora una volta alla diffusione di intolleranza e odio sui social. Gli haters questa volta si sono accaniti su Erika, colpevole, secondo le loro accuse, di essere riuscita ad arrivare in finale non perché innegabilmente bella, ma per via del suo orientamento sessuale. Accuse che, ovviamente, non hanno alcun fondamento.

Lei, che è attivista, ha già ricevuto minacce in passato. Ma questa volta, forse, sono arrivate inaspettate, proprio perché non inerenti al percorso che sta svolgendo e che, spera, la porterà ad ottenere la corona e lo scettro di Miss, ma relative esclusivamente alla sua vita privata. A sostenerla, però, c’è una persona importante: la sua Martina, che attraverso la pagina che gestiscono insieme le ha fatto sentire tutto il suo colore e il suo sostegno.

Insomma, come succede ormai sempre più spesso, i social si sono trasformati in un luogo dove maleducazione, arroganza, ignoranza e cattiveria hanno preso il sopravvento. Erika è solo l’ultima vittima di insulti e pesanti critiche che fanno percepire il bisogno sempre più forte della creazione di regole che permettano la realizzazione di un ambiente virtuale dove regnino il rispetto e la tolleranza.