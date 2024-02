Chi è Alessandro Orrei di Mare Fuori

Fonte: Ufficio Stampa Alessandro Orrei, Mimmo di Mare Fuori

Alessandro Orrei è uno degli attori protagonisti di Mare Fuori, la serie tv cult della Rai. Giovanissimo e talentuoso, interpreta Mimmo, un ragazzo che dopo una serie di eventi drammatici è riuscito a lottare con i suoi demoni e a trovare la forza di staccarsi dal mondo criminale. Un personaggio che vive una doppia vita tra dentro e fuori, che vive strati e strati di sofferenza e disperazione ma che per riconquistare l’amore della sua famiglia, della madre e dei fratelli e rimettere le cose a posto sarebbe disposto a tutto.

Chi è Alessandro Orrei, il Mimmo di Mare Fuori: la carriera

Classe 1998, Alessandro Orrei è nato e cresciuto a Benevento ma attualmente vive a Roma, dove si è trasferito per esigenze lavorative. Si è avvicinato al mondo della recitazione da autodidatta, guardando un’infinità di film che analizzava e riguardava più volte, reinterpretando alcune scene. Ha iniziato a studiare a Napoli poi a Roma, sia con coach di teatro che di cinema.

Nello specifico Alessandro Orrei ha frequentato il seminario di recitazione di Alessandro Del Prete per poi specializzarsi all’Accademia di recitazione Magna Elegantia Schola. L’esordio sul set è avvenuto in qualità di runner, assistente alla regia e segretario di produzione. Ruolo che ha svolto per un paio d’anni, fino al 2021.

Successivamente è passato davanti alle telecamere dopo aver superato il provino di Un posto al sole. Nella famosa soap opera di Rai3 ha indossato i panni di Corrado. Successivamente è stato Dilan nella serie tv Rai Vincenzo malinconico, avvocato di insuccesso diretto da Alessandro Angelini ed è entrato nel cast di Mare Fuori alla seconda stagione. Il personaggio di Mimmo è stato confermato nella terza e quarta stagione della serie tv di successo.

Alessandro Orrei è stato poi protagonista dello spettacolo teatrale Noi, portato in scena al Teatro Totò di Napoli ed è stato diretto nel cortometraggio The runner da Michael Trimm, regista americano di Orange Is The New Black. Presto l’attore apparirà in The End, film in uscita su Prime Video, ed è stato arruolato anche per un’altra fiction Rai in lavorazione.

Fonte: Ufficio Stampa

La vita privata di Alessandro Orrei, il Mimmo di Mare Fuori

Alessandro Orrei è fidanzato con una ragazza di nome Giulia che ha 20 anni, fa la fotografa e frequenta l’Università La Sapienza di Roma. L’attore di Mare Fuori ha condiviso sul suo account Instagram una rara foto con la fidanzata a Positano. Orrei è appassionato di viaggi, ama i gatti e sui social condivide principalmente scatti inerenti il suo lavoro.

“Il punto in comune che sento di avere con Mimmo è senz’altro la fragilità – ha dichiarato Orrei in un’intervista a Wired -. È un personaggio che interiorizza molto e che si lascia toccare veramente da tutto quello che gli accade nella vita e questo fa parte anche di Alessandro, su questo io e Mimmo ci siamo capiti al volo. Una cosa che non mi piace di lui è che a volte non ha chiarezza ed esita a reagire rimanendo in un limbo che gli causa molto dolore, se potessi dargli un consiglio di direi di cambiare questa cosa”.