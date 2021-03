Che Tempo Che Fa, Marcuzzi raggiante: tanti progetti e tutti al femminile

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Bellissima e radiosa, Alessia Marcuzzi si è seduta di fronte a Luciana Littizzetto nello studio di Che Tempo che Fa per parlare della sua vita e dei suoi piani per il futuro. Con un grande sorriso, così, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi e di Temptation Island si è raccontata, mostrando sincerità e genuinità.

La Marcuzzi scelto un look molto semplice e casual per affrontare la divertentissima intervista con l’irriverente Luciana: jeans nero, maglione e, ad impreziosire il tutto, un paio di sandali neri. Sempre molto impegnata, Alessia ha dimostrato di avere tantissimi interessi, dedicandosi con ottimi risultati non solo alla conduzione e al mondo dello spettacolo.

Oltre a guidare uno show storico della Mediaset come Le Iene, infatti, la conduttrice continua a sviluppare numerosi progetti personali anche lontano dalle telecamere e sui social network. A permetterle ciò, ha ammesso, al sua grande creatività.

In particolare, Alessia si è dedicata attivamente all’imprenditoria, sviluppando le sue idee producendo borse alla moda e prodotti per la cura della pelle e del corpo con lo scopo di mettere in risalto la bellezza naturale. Attraverso le sue attività, la Marcuzzi cerca sempre di sostenere il mondo femminile, prediligendo collaboratori donne:

L’80% delle persone che lavorano con me, ho una trentina di persone che lavorano con me, sono donne.

Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, la Marcuzzi ha poi scherzato con la Littizzetto, che ha eccezionalmente guidato l’intervista, e Fabio Fazio che ha scambiato battute con la collega raccontando aneddoti del passato. Non ha mancato neanche di fare accenni alla sua vita quotidiana, sempre senza prendersi troppo sul serio e sfoderando un bellissimo sorriso.

Parlando con la Luciana Littizzetto, la Marcuzzi ha fatto anche un accenno ad un evento che ha recentemente attirato l’interesse di molti: la nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria. Alessia ha così fatto i complimenti all’imprenditrice digitale, affermando di averla incontrata in passato e di aver notato la sua bellezza.

Alessia Marcuzzi, con la sua semplicità e senza alcuna traccia di divismo, ha dimostrato ancora una volta di sapersi guadagnare l’affetto del pubblico, che in lei riesce sempre a ritrovare non solo professionalità e simpatia, ma anche una profonda passione per tutti progetti che decide di affrontare.