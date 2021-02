Alessia Marcuzzi incanta su Instagram e si scatena come in Risky Business

editato in: da

Camicia bianca oversize, calzini in tinta e occhiali da sole scuri: Alessia Marcuzzi si è mostrata così su Instagram stupendo tutti i follower.

Ed è incantevole e divertente, perché la presentatrice si è messa alla prova con una delle scene più iconiche della storia del cinema: quella del film Risky Business in cui un giovanissimo Tom Cruise, alla sua prima prova come attore protagonista, balla per casa.

La pellicola è datata 1983 (il titolo completo è Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano) ed è stata girata da Paul Brickman, protagonista è il 17enne Joe che si ritrova con la casa vuota e con i genitori in viaggio per una lunga vacanza. E tra le scene epiche vi è proprio questa, che poi l’attore ha raccontato essere stata molto improvvisata.

Un balletto che è stato riprodotto in maniera strepitosa da Alessia Marcuzzi, che lo ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Ma non solo l’ha riproposto, perché nel video si possono vedere anche le scene originali in cui Tom Cruise balla scatenandosi per casa.

La canzone è quella del celebre brano del film: Old Time Rock and Roll di Bob Seger. Inutile dire che i fan si sono scatenati sotto il post della presentatrice, ma anche numerosi colleghi le hanno fatto i complimenti per la performance.

Lei ha accompagnato il breve video con un post: “Nella vita ogni tanto devi dire a te stesso: e che c***o, buttati!!!”, riproponendo una frase di una scena del film. A tutto questo ha aggiunto l’hashtag Ricky Business e poi ha voluto ringraziare la persona che l’ha aiutata a realizzare il video: “Grazie @cosmarinese per avermi fatto il montaggio di questo ballo a due con Tom… grazie a te è diventato tutto magicamente perfetto”.

Classe 1972, Alessia Marcuzzi è molto attiva sul suo profilo Instagram dove condivide numerose immagini sia della sua vita privata che del lavoro. E non è la prima volta che ripropone la scena famosa di un film: poche settimane fa aveva deliziato i suoi tanti follower (al momento ammontano a oltre 5 milioni) rifacendo il balletto di Hugh Grant del film Love Actually, con tanto di identico look composto da camicia bianca e pantaloni neri. Quale sarà il prossimo?