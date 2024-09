Morto Chad McQueen, chi era il figlio di Steve McQueen

L'attore e produttore figlio di Steve McQueen, noto per il suo ruolo in Karate Kid, si è spento all'età di 63 anni

Fonte: Getty Images Chad McQueen

Si è spento all’età di 63 anni Chad McQueen, volto iconico di Karate Kid e figlio di Steve McQueen. L’attore e produttore nel corso della sua carriera aveva recitato nei primi due film della saga interpretando il personaggio di Dutch. McQueen era rimasto ferito dopo una brutta caduta avvenuta nel 2020 e da quel momento non si era completamente ripreso. Ad annunciare la morte, i figli Chase e Madison e la moglie Jeanie.

Chi era Chad McQueen, la carriera nel cinema e la passione per le corse

Nato a Los Angeles il 28 dicembre 1960, Chad McQueen è cresciuto a Malibu e debuttò nel cinema poco dopo aver compiuto 18 anni con il film Skateboard di Dick Wolf. Il grande successo arrivò con il cult Per vincere domani – The Karate Kid del 1984, primo capitolo della saga sulle arti marziali, in cui vestì i panni di Will Dutch, rivale del protagonista Daniel LaRusso. Recitò anche nel sequel Karate Kid 2 – La storia continua di due anni dopo e avrebbe poi dovuto riprendere il ruolo nella recente serie spin-off Cobra Kai, ma pare che non abbia mai trovato un accordo con la produzione.

Sebbene la sua carriera non fu prolifica come quella del padre Steve, Chad McQueen recitò in tanti altri film, soprattutto d’azione: è apparso in Nighforce (1987), Martial Law – Codice marziale (1990), New York Undercover Cop (1993), Firepower – Il ring della morte (1993), Notte di tenebre (1994), Red Line (1995) e L’istinto della caccia.

Con il padre Chad McQueen ha condiviso anche la passione per le corse automobilistiche. Iniziò a gareggiare a soli 10 anni e coltivò la sua passione negli anni: ha gareggiato professionalmente in eventi come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring e ha fondato la McQueen Racing, azienda che sviluppa auto e moto ad alte prestazioni.

Nel 2006, Chad McQueen subì un incidente gravissimo mentre si allenava per l’evento Rolex 24 al Daytona International Speedway e che pose fine alla sua carriera di pilota professionista. L’attore non si era mai completamento ripreso da una brutta caduta avvenuta nel 2020.

McQueen era sposato con Jeanie e ha avuto i figli Chase, Madison e Steven, attore famoso per aver recitato in The Vampire Diaries.

L’annuncio della scomparsa

L’attore è venuto a mancare mercoledì 11 settembre, nella sua casa a Palm Desert in California: il suo avvocato ha spiegato che soffriva di insufficienza d’organo causata dalla ferita riportata anni prima.

“È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Chad McQueen”, hanno dichiarato i figli a Variety. “Il suo straordinario percorso come padre amorevole nei nostri confronti, insieme al suo incrollabile impegno nei confronti di nostra madre, sono stati un vero esempio di una vita piena di amore e dedizione”.

E hanno aggiunto: “La sua passione per le corse non solo metteva in luce il suo talento eccezionale, ma serviva anche per onorare l’eredità del padre, a testimonianza dei valori instillati in lui. Ci ha trasmesso la sua passione, la sua conoscenza e la sua dedizione, e noi continueremo a portare avanti non solo la sua eredità, ma anche quella di nostro nonno”.