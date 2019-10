C’è Posta per te, svelata la data d’inizio

editato in: da

Manca poco alla 23esima edizione di C’è Posta per te: da gennaio infatti, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà a tenere compagnia milioni di italiani. Del resto, che si tratti di una delle trasmissioni più celebri e apprezzate della televisione italiana è fuori discussione.

La data di inizio è stata svelata: Maria De Filippi torna in tv con il suo show l’11 Gennaio 2020 in prima serata su Canale 5.

Sono tantissime le sorprese che la nuova edizione riserva al suo pubblico tra storie emozionanti e ospiti d’eccezione. Uno di questi, secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, è Can Yaman, che dovrebbe presenziare proprio in occasione della prima puntata per un’apertura che promette ascolti da record.

L’attore turco di Bitter Sweet sarebbe stato ospite in studio durante la registrazione del programma avvenuta il 15 Ottobre.

Il pubblico femminile, alla scoperta della presenza del protagonista del programma in onda su Star tv, è andato totalmente in visibilio. Del resto si tratta di uno dei personaggi maschili più apprezzati dell’ultimo periodo.

Can sarebbe atterrato a Roma qualche giorno prima della registrazione della puntata e accolto da migliaia di fan alle quali ha regalato abbracci e autografi. Non sono mancate poi anche delle foto.

Altri due nomi affiancano quello dell’attore turco. A quanto pare, nella prossima edizione, troveremo anche Antonio Banderas e Giulia Michelini. L’attore spagnolo e la mafiosa più famosa d’Italia sono attesi per la seconda puntata dello show.

Un inizio quindi, quello di C’è Posta per Te, più che promettente che confermerebbe ancora una volta il successo del fortunato format televisivo.

Sono infatti passati più di 20 anni da quanto lo show televisivo è approdato per la prima volta su Canale 5. Sin dalla prima puntata, la trasmissione è entrata nelle case e nel cuore del pubblico a casa che edizione dopo edizione si è appassionato a quelle storie raccontante attraverso il piccolo schermo.

Ancora oggi, C’è Posta per Te rappresenta uno dei programmi di punta dell’intera programmazione Mediaset. Gli ascolti infatti non deludono, e viste le premesse della 23esima edizione, possiamo ipotizzare che anche il 2020 sarà un anno fortunato per lo show.