C’è Posta per Te 2022, chi sono i primi (super) ospiti

Maria De Filippi è pronta per tornare come ogni anno con uno dei suoi programmi di punta, C’è Posta per Te, che andrà in onda come di consueto a gennaio 2022. Dalle registrazioni già effettuate sono saltati fuori i primi nomi dei super ospiti della nuova stagione.

I super ospiti della nuova stagione di C’è Posta per Te

Super Guida TV ha svelato i nomi dei primi ospiti di C’è posta per Te: si tratta dell’amatissimo attore turco Can Yaman e dell’altrettanto amato conduttore Paolo Bonolis. Per nessuno dei due sarebbe la prima volta nel programma, infatti entrambi avevano già partecipato nelle precedenti edizioni.

Un programma che dura da più di vent’anni

Un programma iniziato nel 2000 e che non ha mai smesso di ottenere grandi risultati, questo è il potere di C’è Posta per Te. Un programma che, soprattutto negli ultimi anni, ha attirato l’attenzione anche di un target diverso. Tantissimi ragazzi e ragazze lo seguono, appassionandosi ad ogni storia, soprattutto quelle che riguardano le liti tra nuore e suocere.

Un passatempo insostituibile per il sabato sera, possibilmente insieme a un plaid e una tisana bollente. Di sicuro parte del grande successo è dovuto agli ospiti che Maria De Filippi riesce a scegliere con attenzione, basandosi sempre sul gusto degli spettatori e regalando loro esattamente ciò che vorrebbero vedere.

Can Yaman, infatti, è sicuramente uno degli attori più amati degli ultimi anni. Ha ottenuto unn successo incredibile grazie alla telenovela turca DayDreamer – Le ali del sogno, che ha fatto innamorare perdutamente e indistintamente milioni di spettatori. Da qui Can Yaman ha intrapreso una serie di lavori anche in italia, e il suo successo continua ancora oggi e sempre di più.

Sangiovanni e Giulia Stabile, da Amici a C’è Posta per Te

Quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, vincitrice del talent show Amici, è una delle coppie che nell’ultimo anno stanno facendo sognare migliaia di fan. I due sono spesso insieme, impegni lavorativi permettendo, e il settimanale Chi aveva riferito che i due fossero stati avvistati proprio negli studi di C’è Posta per Te, anche se fino ad ora non sono arrivate notizie certe. Ci saranno anche loro tra i super ospiti della nuova stagione?