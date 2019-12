Caterina Balivo, Vittoria Belvedere si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo con un look animalier accoglie a Vieni da Me Vittoria Belvedere.

La bella Caterina si presenta in studio con un outfit che certo non passa inosservato: giacca scintillante maculata, pantaloni da ghepardo e tacchi killer. Forse un tantino esagerato. La conduttrice si appresta a incassare un altro successo dopo le emozioni suscitate da Luca Cordero di Montezemolo e le confessioni di Cristiana Capotondi.

Questa volta tocca alla Belvedere che si racconta senza remore, affrontando esperienze difficili quando fu oggetto di attenzioni poco piacevoli a momenti sereni come il viaggio con Kim Rossi Stuart.

Ricorda la Belvedere di una cena al ristorante con un regista che si presentava bene: “Andammo a prendere un copione, in modo che io fossi preparata per il provino in programma il giorno dopo. Invece, mi saltò addosso. Lo respinsi, lui capì che ero molto spaventata e disse qualcosa tipo ‘sono inciampato’… Il giorno dopo non andai al provino”. Lo ritrovò anni dopo ma “non ne abbiamo più parlato. Io ho fatto finta di niente, lui lo stesso”.

L’attrice parlando dei suoi colleghi sul set ha confessato di non subire il loro fascino. Ma forse un po’ di attrazione per Kim Rossi Stuart c’è stata: “Io e Kim facemmo un viaggio insieme. Da poco gli era morto il padre mentre io ero stata lasciata da un mio ex fidanzato. Entrambi stavamo vivendo un momento complicato. Eravamo rimasti amici, lui mi chiamò e mi chiese di andare con lui in vacanza in Turchia e partimmo insieme, ma come due grandi amici“.

La Balivo insiste e le chiede se hanno dormito insieme. E la Belvedere rivela: “In un albergo, c’era una prenotazione sbagliata e dormimmo nello stesso letto, ma io da una parte e lui dall’altra. Se tornassi indietro, probabilmente un pensierino lo farei“.

Altro tema toccato da Vittoria è il problema alla tiroide emerso quando era incinta di sua figlia Emma. La Belvedere è mamma anche di Lorenzo e Niccolò. Racconta l’attrice: “Il momento più difficile è stato quando ho sofferto di ipertiroidismo. In quel periodo ho scoperto di essere incinta e sul set, poi, mi è esplosa la tiroide. Mi sono operata, ho fatto anche radioterapia ed oggi il più bel ricordo di quel momento è mia figlia Emma”.