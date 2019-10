Caterina Balivo, fuga romantica di ottobre a Formentera

editato in: da

Caterina Balivo, impegnata nella conduzione della nuova stagione di Vieni da Me, si è concessa una fuga romantica a Formentera in compagnia del marito Guido Maria Brera.

La conduttrice napoletana ha iniziato la prima domenica di ottobre condividendo tre scatti che la ritraggono sensualissima in costume intero nero in barca. Occhiali da sole cat eye e capelli al vento, la Balivo sorride con il meraviglioso mare dell’isola sullo sfondo.

A guardare le foto non sembra neppure che si tratti di un momento autunnale e, non a caso, la padrona di casa del salotto di Vieni da Me ha scelto una caption a dir poco eloquente, ossia “Qualcuno ha detto ottobre?”.

Di questa situazione anomala a livello climatico ha parlato anche nelle stories, dove ha ovviamente mostrato meglio la bellezza del mare. Come colonna sonora per accompagnare il panorama mozzafiato delle acque di Formentera, ha scelto una canzone di Carl Brave.

Caterina Balivo si è ritagliata due giorni di break in compagnia del consorte, il dirigente d’azienda e scrittore 50enne Guido Maria Brera. Secondo quanto ha affermato poche ore fa sempre nelle stories, rientrerà in Italia domani per riprendere tutti gli impegni lavorativi.

Nel frattempo si è riposata svegliandosi davanti al mare del primo autunno e scherzando sia sul rifiuto del marito di fotografarla a figura intera, sia sull’effetto dell’acqua salata sui capelli. Molto probabilmente – a dimostrarlo ci pensano gli scatti pubblicati su Instagram – Brera ha cambiato idea e ha deciso di accogliere la richiesta della moglie. Lei, dal canto suo, ha concluso la breve documentazione della sua fuga spagnola postando una story dei suoi piedi nell’acqua cristallina con la scritta “Lasciatemi così”.

Ora non resta che ammirarla nel salotto di Vieni da Me. Dopo una settimana che ha visto passare ospiti come Giancarlo Magalli – che ha raccontato del suo attrito professionale e personale con Adriana Volpe – Ariadna Romero e Susanna Messaggio, nei prossimi giorni sono attesi in studio il pallanuotista Amauris Pérez e la moglie Angela Rende, ma anche Roberta Capua. La ex Miss Italia è la VIP della casa misteriosa, ossia colei che, fino al venerdì appena trascorso, ha lasciato sulle spine i telespettatori del gioco telefonico A casa di….