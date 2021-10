Carolyn Smith travolgente dalla Bortone: la sua forza e i segreti di Ballando con le stelle

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Il nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno non poteva aprirsi in modo più spumeggiante: la strepitosa Carolyn Smith è stata ospite nel salottino di Serena Bortone, con la sua travolgente ironia e una vitalità incredibile. Approfittando dell’occasione, ha rivelato qualche segreto della nuova edizione di Ballando con le stelle, ormai quasi giunta al suo esordio.

Carolyn Smith, i segreti di Ballando con le stelle

Si rafforza sempre di più il legame tra lo show pomeridiano della Bortone e quello del sabato sera di Milly Carlucci. Merito probabilmente di Memo Remigi, che è uno dei protagonisti della nuova stagione di Ballando: sarà accanto alla maestra di danza Maria Ermachkova che darà prova delle sue doti in un ambito decisamente diverso da quello al quale è abituato. Ma anche gli ospiti di Oggi è un altro giorno ci catapultano spesso nel magico mondo dell’amatissimo talent show dedicato al ballo. Ed è proprio il caso di Carolyn Smith, ormai da tanti anni alla giuria della trasmissione.

La sua severità dietro il banco di Ballando con le stelle è compensata da una simpatia e da una verve uniche, che emergono soprattutto quando abbiamo la possibilità di vederla in vesti diverse. Ai microfoni del programma di Serena Bortone, ha avuto modo di raccontare qualcosa in più su ciò che ci aspetta: sabato 16 ottobre ha inizio lo show condotto da Milly, e siamo sicuri che le sorprese non mancheranno. Una riguarda il cast, che in questa edizione è particolarmente ricco di cantanti (basti pensare ad Al Bano e Arisa).

“Per me quest’anno è veramente interessante” – ha ammesso Carolyn – “Abbiamo molte persone che si sono già approcciate alla musica e al canto. Per me questa è una cosa fondamentale per il ballo, perché capiscono il ritmo. Anche se dicono che sono due cose diverse, invece è solo questione di coordinazione”. Le aspettative sono dunque molto alte, come lei stessa ha dichiarato: “Quest’anno pretendo di più di tutti gli altri anni“. Ci sarà davvero da divertirsi, e in pista probabilmente vedremo scintille.

Carolyn Smith, una forza incredibile

C’è stato poi un momento molto emozionante, in cui Carolyn si è commossa. A farle scendere una lacrimuccia è stato il videomessaggio di Paolo Belli, con cui lavora fianco a fianco da tanti anni. Per lei è molto di più di un semplice collega, è un vero e proprio amico. “La nostra amicizia è nata a Ballando, è una persona molto sincera. Da quando ho iniziato il mio percorso oncologico, lui mi è ancora più vicino. Ha sempre un occhio verso di me per vedere se sto bene, fa di tutto per aiutarmi” – ha affermato la Smith – “Durante il lockdown, mi chiamava ogni volta che mi sentivo male. È una persona di cuore”.

Della sua malattia, Carolyn ha ormai detto tutto: non ha mai fatto segreto delle sue emozioni, raccontando anche nei dettagli la sua lunga e durissima lotta contro il cancro. “La rendo molto pubblica per aiutare gli altri a parlarne” – ha confidato alla Bortone – “Ma non voglio pesare, perché anche gli altri hanno i loro problemi”. Proprio nel ballo ha trovato il suo più grande alleato in questo percorso, ed è con tutta la sua grinta che continua ad affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Un vero esempio per tutti noi, che non possiamo fare a meno di ammirarla.