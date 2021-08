Carolina Marconi, il dolce gesto della sorella Elisabetta dopo la chemio

editato in: da

Carolina Marconi e la lotta al tumore: un’instancabile (e coraggiosa) guerriera

Il sorriso di Carolina Marconi ci accompagna ormai da qualche mese, grazie ai post che condivide su Instagram. La sua battaglia contro il tumore al seno che le è stato diagnosticato lo scorso marzo è un ottimo motivo per darsi ai social perché sì, la splendida ex gieffina sta lanciando un messaggio positivo condividendo, passo dopo passo, la sua storia.

Un percorso fatto di alti e bassi, dal quale sta uscendo a testa alta. È troppo presto per cantar vittoria, ma in realtà Carolina ha già vinto. Con la sua forza d’animo e il suo coraggio ci dimostrano ogni giorno che anche il momento più buio può vedere uno spiraglio di luce e, adesso che finalmente ha concluso il quarto ciclo di chemio, può tirare un sospiro di sollievo.

Ne ha parlato apertamente nell’ultimo post condiviso su Instagram, in cui si mostra bella come sempre. Un top a fascia tempestato di fiorellini colorati, un filo di trucco a esaltarne i bei lineamenti e quell’immancabile sorriso che illumina tutto:

“8 step 💪🏽,Ciao amici 😁come state? Sono io la vostra pelatina 😁io sto bene dai ..mercoledì ho avuto il mio 4 ciclo di chemio rossa e L’ ultima dajeeeee😁💪🏽💪🏽💪🏽poi comincerò le bianche 🤞🏽scusate se nn ho pubblicato lo stesso giorno…ero un po’ deboluccia…adesso meglio 😁💪🏽ringraziando Dio. Mercoledì…appena arrivata al gemelli ero tranquilla sono entrata con la parrucca bellissima di @marinapostiches perché ogni volta che faccio la chemio li con l’ aria condizionata mi si congela sempre la pelatina…😂con i capelli invece ti ripari anche un po’ il collo 😁”

Un momento di debolezza, effetto del tutto normale quando si tratta di chemioterapia. Poi però una sorpresa inaspettata da parte di una delle persone per lei più importanti. “Arrivata al reparto mi mancava mia sorella…lei ogni volta mi accompagna quando c’è la terapia (il mio braccio destro)”, ha scritto la Marconi riferendosi a Elisabetta, raccontando del piccolo infortunio che le ha impedito questa volta di esserci. O almeno era ciò che credeva.

Elisabetta e il compagno Antonio, che si era fatto male a una gamba, si sono fatti trovare all’uscita del reparto donando a Carolina un momento di pura gioia:

“Si sono presentati lo stesso fuori la porta del reparto x darmi forza e hanno aspettato che finissi x poter stare con me alcune ore per poi ritornare a Formia lontano andata e ritorno quasi 300 km…che ho fatto x meritarmi tutto questo amore??🥺sono davvero fortunata…grazie ragazzi vi voglio bene 🥺❤️la mia famiglia nn mi ha mai fatto mancare l’affetto e questi gesti contano più di qualsiasi altra cosa…ti danno una gran forza…”

Carolina ha spesso parlato della sua famiglia, sottolineando quanto sia importante il loro sostegno in un momento così delicato. E questa volta ci ha dato la dimostrazione di come anche solo un piccolo gesto possa fare la differenza per chi, come lei, affronta la malattia.

Sorride, Carolina. E lo fa con una semplicità disarmante, quasi senza dare a vedere il peso che porta addosso. La chemio è andata, adesso ci sono le chemio “bianche” e l’attesa di scoprire se quel brutto male le darà finalmente tregua. E, come sempre, non ha perso occasione neanche stavolta per ringraziare tutte le persone che “virtualmente” le stanno facendo sentire un affetto travolgente. Perché è vero che i social possono essere una trappola, ma spesso ti sorprendono e ti fanno ritrovare un po’ di fiducia nell’umanità.