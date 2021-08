Carolina Marconi aggiorna i fan dopo la chemio. E in bikini è bellissima

editato in: da

Carolina Marconi e la lotta al tumore: un’instancabile (e coraggiosa) guerriera

Carolina Marconi è una vera forza della natura e in questi mesi lo ha dimostrato appieno. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scoperto di avere un tumore al seno e sta combattendo con forza e grande ottimismo, documentando regolarmente su Instagram il suo percorso.

Un cammino che – com’è ovvio che sia – è fatto di alti e bassi, di momenti di sconforto ma anche di attimi di pura gioia. Come quella condivisa nell’ultimo post, in cui la splendida Carolina aggiorna i fan sui recenti sviluppi della sua terapia: “Buona serata …dalla vostra pelatina in bikini☀️come state? Io bene…molto meglio 😁mercoledì dovrò fare il 4 ciclo di chemio rossa sarà l’ultima…🤞daje 💪🏽poi inizierò quelle bianche…👊👊 vi voglio bene grazie x starmi vicino 🌈😁🌈#situazionedarisolvere💪🏽”.

Non è un periodo facile per l’ex gieffina, ma guardarla risplendere dona non solo un enorme entusiasmo, ma anche conforto per chi come lei deve affrontare una battaglia tanto estenuante, quella contro un male che mette a dura prova sia il corpo che la mente. Carolina non ha avuto problemi nelle scorse settimane a mostrare gli effetti della chemio, i cambiamenti del suo fisico e in ultimo anche la drastica decisione di rasare i capelli a zero. Una scelta quasi obbligata, visto che una delle conseguenze della chemioterapia è proprio la perdita della chioma.

Specialmente per una donna i capelli sono importanti, quasi uno specchio del proprio essere. Ma Carolina ha dimostrato ancora una volta che si può fare a meno di qualche “vezzo” e restare meravigliose. E nell’ultimo post la sua vulcanica femminilità non passa di certo inosservata: la Marconi indossa un bikini all’ultima moda, con top a fascia blu petrolio (colore di tendenza, indossato anche da Aurora Ramazzotti) e brasiliana a righe multicolor, con una deliziosa rouche sul “lato b”.

Quel che sta facendo Carolina Marconi in queste settimane è encomiabile. Affrontare il dolore e la malattia non è semplice, ma l’ex gieffina sta mettendo la sua popolarità al servizio di una giusta causa e raccontando tappa per tappa il suo percorso è d’ispirazione per molti. Per chi deve combattere contro un brutto male, ma anche per chi semplicemente a volte si sente schiacciato da situazioni che sembrano senza via d’uscita.