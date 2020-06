Carlo Conti conduce Top Dieci: anticipazioni su show e ospiti

editato in: da

Carlo Conti torna in tv dopo Con il Cuore nel Nome di Francesco. Il conduttore toscano è infatti pronto a guidare Top Dieci, programma realizzato in collaborazione con la società di produzione Banijay Italia che prenderà il via su Rai Uno domenica 14 giugno 2020 alle 21.25. Per quattro puntate, Carlo Conti si focalizzerà su un format che è un delizioso mix di ricordi e di attenzione all’attualità.

Nel corso di ogni serata, due squadre composte da Vip si sfideranno… a colpi di classifiche. Si parlerà di musica con le canzoni che hanno venduto di più in un determinato anno, ma anche di web, con le parole più cercate dagli utenti. I temi saranno davvero tanti! Tra le classifiche che verranno proposte durante le puntate del nuovo programma di Carlo Conti, ci saranno anche le top dieci dei cibi più consumati, per non parlare dei nomi più scelti dai genitori per i propri bimbi in una specifica annata.

I nomi dei concorrenti della prima puntata di domenica? Christian De Sica, Alessandro Siani e Serena Autieri per la prima squadra. La seconda, invece, sarà composta dal padrone di casa de L’Eredità Flavio Insinna, da Nino Frassica e da Maria Chiara Giannetta.

L’appuntamento iniziale di questa avventura televisiva di Carlo Conti – un ritorno nelle vesti di conduttore unico atteso da tempo – vedrà anche la presenza di due ospiti speciali, ossia Roberto Mancini e Massimo Ranieri, chiamati a esprimersi sulle classifiche più significative della propria vita.

Il nuovo programma di Carlo Conti, che solo per la prima puntata andrà in onda domenica sera e non venerdì, utilizzerà le hit parade per raccontare la cultura pop del nostro Paese, ponendo l’accento, come sopra specificato, su diversi ambiti, dallo sport, al cinema, fino alla tv.

Di classifica in classifica, i concorrenti permetteranno al pubblico a casa di rivivere momenti speciali della storia italiana, ma anche di scoprire o riscoprire luoghi meravigliosi della nostra penisola. Ogni singola classifica sarà introdotta da una breve clip incentrata sull’anno che la riguarda. La squadra che riuscirà a ottenere il maggior numero di punti individuando le posizioni corrette, uscirà vincitrice.

Ricordiamo altresì che anche i telespettatori avranno un ruolo e, utilizzando gli hashtag #TopDieci e #Classifica, potranno dare vita sui social alla loro personale hit parade su un argomento presentato all’inizio della puntata.