Carla Velli, la sofferenza dell’ex tronista e la marea d’amore sui social

Una marea d’amore per lenire il dolore di fronte a una tragedia che le ha cambiato la vita: Carla Velli sta affrontando una prova durissima da quando il suo ex compagno, Matteo Volotina, è stato trovato senza vita. 38 anni e una carriera da imprenditore, era il figlio di uno degli storici fondatori dell’Antica Murrina Veneziana.

I due si erano incontrati dopo il successo televisivo della modella e avevano vissuto un amore intenso. Dalla relazione era nato il piccolo Emanuele e la coppia aveva persino annunciato di sognare le nozze. Poi, a causa di alcuni problemi, i due si erano separati, ma erano rimasti l’affetto e il rispetto. Carla era diventata famosa grazie a Uomini e Donne dove era stata prima corteggiatrice di Francesco Arca, con cui ha vissuto una breve love story, poi tronista.

Superata la scelta di Cristiano Angelucci, che le aveva detto “no”, aveva scelto di allontanarsi dal piccolo schermo per iniziare una nuova vita. Pochi giorni fa però Carla è stata costretta ad affrontare un grande dolore: la perdita del padre di suo figlio. Su Facebook l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato, incredula e ferita, quanto accaduto.

“Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza – ha scritto -. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi”.

In tanti hanno commentato il post di Carla Velli, aggiungendo cuori e frasi di incoraggiamento nella speranza che questo possa esserle d’aiuto. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua ultima apparizione a Uomini e Donne, i telespettatori la ricordano ancora con grande affetto. Una marea d’amore che ha travolto la modella veneziana, che ora dovrà trovare la forza di rialzarsi per amore di Emanuele, il piccolo nato nel 2017, che ora più che mai ha bisogno della sua mamma.