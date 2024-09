Cardi B è diventata mamma per la terza volta: con lei anche il marito (da cui sta divorziando)

Fonte: IPA Cardi B

Fiocco rosa per Cardi B. La rapper statunitense è diventata mamma per la terza volta, e ha scelto i social per annunciare ai fan la splendida notizia. L’artista non ha tuttavia rivelato il nome della piccola, nata dalla relazione con il collega Offset: i due stanno divorziando, ma il rapper è stato accanto alla moglie durante il parto.

La rapper Cardi B e suo marito Offset hanno dato il benvenuto alla loro terza figlia. La piccola, di cui non è stato rivelato il nome, è venuta al mondo lo scorso 7 settembre, ma la mamma ha annunciato la nascita solo nelle scorse ore. La notizia è infatti arrivata grazie ad un carousel pubblicato da Cardi sul suo profilo Instagram, in cui si possono ammirare gli scatti della neomamma con la piccola appena nata tra le braccia. “La cosa più bella” recita invece la didascalia degli scatti.

Nelle immagini, è presente anche Offset, padre della bambina e attuale marito di Cardi. I due hanno da poco annunciato il divorzio, ma hanno intenzione di essere dei genitori presenti nonostante le incomprensioni. E, a giudicare dalle foto, ci starebbero riuscendo: il rapper si mostra commosso ed emozionato tenendo la piccola tra le sue braccia in ospedale, e posando insieme agli altri due figli avuti dalla compagna, Kulture Kiari, di 6 anni, e Wave Set, di due anni e mezzo.

Il divorzio tra Cardi B e Offset

Cardi B aveva annunciato la terza gravidanza pochi giorni dopo aver ufficializzato la richiesta di divorzio (la seconda) dal marito, il rapper Offset. Nell’istanza, che era stata presentata in tribunale lo scorso 31 luglio, la rapper chiedeva anche la custodia dei due figli maggiori: a portarla a prendere questa decisione, ad ogni modo, non sarebbero state le voci dei presunti tradimento del compagno, ma delle forti incompatibilità.

“Si sono allontanati. È questo che l’ha spinta a prendere questa decisione più di ogni altra cosa. È qualcosa che vuole fare” ha rivelato una fonte al magazine Page Six. La notizia non pare aver colto di sorpresa gli amici della coppia, poiché, spiegano, “entrambi stavano cercando di capire come sarebbe stato il loro futuro da un po’ di tempo. Non è qualcosa che è successo da un giorno all’altro. Erano entrambi sulla stessa lunghezza d’onda. Si sono allontanati e quel sentimento è diventato più forte nel tempo. È diventato inevitabile”.

Il matrimonio tra Cardi B e Offset, infatti, è stato sempre minato da forti liti ed incomprensioni. Sposati dal 2017, avevano già vissuto una profonda crisi nel 2020, anno in cui era arrivata la prima richiesta di divorzio dalla cantante. La situazione era tuttavia migliorata, portando i due a riavvicinarsi anche, e soprattutto, per il bene della famiglia. Tutto sembrava procedere per il meglio fino alla scorsa estate, quando nuove difficoltà sono arrivate a minare la serenità della coppia. I fan, memori dei continui tira e molla tra le due star, sperano che anche in questo caso la situazione possa migliorare. E chissà che la nascita della terzogenita non possa segnare un nuovo inizio anche per i genitori.