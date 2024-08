Cardi B divorzia (di nuovo) da Offset: “Vuole la custodia dei figli”

Fonte: IPA Cardi B ha chiesto di nuovo il divorzio da Offset

Cardi B ha chiesto di nuovo il divorzio dal marito Offset. A rivelarlo in esclusiva è stato il portale PageSix, con qualche dettaglio in merito a una vicenda che stavolta sembra essere giunta a un punto di non ritorno. La storia tra i due rapper aveva già vissuto un momento di profonda crisi e non hanno smesso di rincorrersi le voci sui presunti ripetuti tradimenti di lui, che ancora una volta ha prontamente smentito. Nessun terzo incomodo, a quanto pare, solo un graduale allontanamento che li ha portati a prendere questa decisione.

Tra Cardi B e Offset è finita e stavolta sembra in modo definitivo. Chi segue la celebre rapper conosce la sua love story con il collega, coronata dalle nozze nel 2017 e che sembrava giunta a un punto di non ritorno già nel 2020, quando aveva chiesto per la prima volta il divorzio. Allora aveva spiegato che le cose non andavano bene: “Io e Offset non andavamo molto d’accordo”, aveva detto, salvo comunque decidere di continuare a collaborare con lui dopo la separazione.

A distanza di qualche anno la coppia era riuscita a ricucire il legame. Nonostante tutto, prima di ogni cosa i presunti tradimenti di cui si è sempre vociferato ma che la rapper non ha mai confermato esplicitamente, sebbene avesse parlato di “violenza”: “Sembrate tutti fott*****nte pazzi quando iniziate a usare la parola ‘violento’. Non sono in una relazione violenta fisicamente. Non sono in una relazione violenta mentalmente”, aveva precisato a pochi giorni dalla separazione.

Cardi B, certa che Offset fosse cambiato, aveva deciso di riunire la famiglia: “La cosa principale che volevo che lui smettesse e tutto il resto, è che lui si è fermato ed è cambiato, e questo mi ha fatto capire che voleva cambiare per me”. Ma evidentemente non è andata come sperava.

Cardi B chiede la custodia dei figli

Come confermato a PageSix da un rappresentante della rapper, l’istanza di divorzio è stata presentata il 31 luglio e tra i punti principali c’è la custodia dei figli, Kulture Kiari e Wave Set, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021. Cardi B sembra intenzionata a non transigere in tal senso, proprio perché a quanto pare Offset le avrebbe nascosto una verità.

“Si sono allontanati. È questo che l’ha spinta a prendere questa decisione più di ogni altra cosa – ha affermato una fonte vicina alla coppia -. È qualcosa che vuole fare”. Anche stavolta si è parlato di tradimento, voci alimentate da un video rubato al rapper, immortalato in compagnia di una donna che a quanto pare era una sua vecchia fiamma. Voci che Offset ha prontamente smentito. Tutto questo mentre si rincorre un altro rumor su Cardi B: si dice che la rapper sia incinta del terzo figlio.

La seconda istanza di divorzio non sarebbe una sorpresa per Offset perché “entrambi stavano cercando di capire come sarebbe stato il loro futuro da un po’ di tempo”. “Non è qualcosa che è successo da un giorno all’altro… Erano entrambi sulla stessa lunghezza d’onda. Si sono allontanati e quel sentimento è diventato più forte nel tempo. È diventato inevitabile”, ha concluso la fonte.