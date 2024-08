Cardi B annuncia la gravidanza poche ore dopo aver chiesto il divorzio

Fonte: Getty Images Cardi B aspetta un bambino

A poche ore dalla richiesta di divorzio dal marito, Cardi B annuncia un altro evento che le cambierà la vita: l’attesa di un altro bambino. Una notizia che la cantante ha deciso di condividere con i fan tramite alcune bellissime foto sul suo profilo Instagram, corredando l’annuncio con dolcissime parole che lasciano spazio a una piccola frecciatina al suo ex.

Cardi B in dolce attesa dopo la richiesta di divorzio

Un momento di grandi cambiamenti per Cardi B, che dopo aver (ancora) deciso di allontanarsi dal marito Offset chiedendo il divorzio, ora condivide con i suoi fan anche la notizia della sua gravidanza confermando i rumors che da qualche tempo stavano girando sul web.

La cantante ha condiviso su Instagram un carosello di foto in cui, con un bellissimo abito rosso dallo scollo vertiginoso e un cappotto abbinato, mostra per la prima volta ai fan il pancione accarezzandolo dolcemente.

Le foto sono corredate da una dedica al futuro nascituro, alludendo anche all’imminente divorzio dal marito: “Con ogni fine arriva un nuovo inizio! Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto hai rinnovato il mio potere! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l’amore e la mia passione!”

La rapper ha poi continuato: “Ti amo così tanto e non vedo l’ora che tu assista a ciò che mi hai aiutato a realizzare, a ciò che mi hai spinto a fare! È molto più facile affrontare le svolte e le prove della vita, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete mostrato perché vale la pena di andare avanti!”. Un nuovo membro della famiglia che si aggiunge a Kulture e a Wave, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021 dalla relazione con Offset.

Cardi B e Offset, una storia d’amore di alti e bassi

La notizia della gravidanza di Cardi B arriva poche ore dopo la richiesta di divorzio della cantante al marito Offset. I due, che hanno iniziato la loro relazione nel 2017, sono stati spesso sotto i riflettori per la loro storia fatta di alti e bassi. Dopo il loro matrimonio segreto nel 2017, infatti, i due hanno dato alla luce due bambini, Kulture e a Wave, ma la loro relazione ha dovuto fare i conti con le tantissime voci di tradimento che hanno minato la loro serenità.

A dicembre 2018 il primo allontanamento: “Ci amiamo molto, ma le cose tra noi non funzionano da molto tempo”, ha detto Cardi B. una distanza che si è poi assottigliata in pochissimo tempo nonostante le divergenze. La coppia è poi tornata insieme fino al 2020, quando richiede il primo divorzio, poi annullato. Nonostante la voglia di entrambi di provare a far funzionare il loro rapporto, già nel 2023 la cantante dichiara la fine della loro relazione, arrivando a richiedere il divorzio definitivo.

Ora, per la cantante l’arrivo del nuovo membro della famiglia sembra essere proprio un regalo di riscatto: un nuovo amore che le regala la forza di andare avanti.