Canta la canzone Iris in piazza e all’improvviso arriva Biagio Antonacci

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IPA Biagio Antonacci

Cantare la canzone Iris e ritrovarsi di fronte Biagio Antonacci: è accaduto ad una giovane artista, Nela, che ha raccontato l’episodio straordinario che la vede protagonista sui social.

Canta Iris in piazza a Bologna e arriva Biagio Antonacci

La storia, che ha dell’incredibile, è avvenuta a Bologna. Nela, vero nome Manuela Raduano, cantante originaria di Vieste, in Puglia, si stava esibendo nella cornice di piazza Maggiore a Bologna. La canzone prescelta? Iris, celebre brano di Biagio Antonacci.

Sembrava una esibizione come tante, con i passanti pronti a fermarsi e ad ascoltare la voce di Nela, cantando con lei. Sino a quando fra la folla non è comparso proprio Biagio Antonacci in carne ed ossa. Un’emozione fortissima per l’artista che ha raccontato quanto accaduto su Instagram.

Soprattutto perché Biagio Antonacci non si è limitato ad ascoltare Nela, ma ha anche ripreso la sua esibizione, canticchiando insieme a lei e postando poi il video nelle Stories di Instagram.

“Ve l’avevo detto: Bologna quest’anno mi ha riempito il cuore – ha commentato la cantante, raccontando l’emozionante incontro con Biagio Antonacci -. Ho suonato tanto. Ho dato tutto, ogni volta. E quando scegli di metterci tutta te stessa, prima o poi qualcosa torna indietro”.

“Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarmi c’è stato anche Biagio Antonacci – ha aggiunto -. Una delle voci italiane più belle e riconoscibile. Un grandissimo autore. Un momento che porto con me e che mi ricorda che i sogni, a volte, iniziano proprio così: in una piazza, con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci. Ma la cosa più bella è un’altra: ogni giorno quella piazza si riempiva di persone che decidevano di fermarsi. Ad ascoltare. A emozionarsi. A condividere un pezzo di strada con me. E quando succede così spesso, non può essere un caso”.

“Biagio Antonacci grazie per la bella persona che sei – ha concluso Nela -. E grazie per aver arricchito la musica Italiana, con la tua arte. Ed io quando potrò, la porterò in giro per il mondo con me. A presto”.

Biagio Antonacci e la magia di Iris

Biagio Antonacci è attualmente in tour con Unplugged 2026, una serie di live acustici molto intimi e per un pubblico ristretto in cui scoprire le nuove canzoni, ma soprattutto i suoi grandi successi, fra cui Iris.

Il brano, pubblicato nel 1998 nell’album Mi fai stare bene, è una ballata romantica che esprime la volontà di una connessione profonda con il proprio partner e racconta un amore forte, indissolubile e sincero. “Ancora oggi mi chiedo chi è Iris – aveva spiegato qualche tempo fa l’artista -. Forse è solo un pensiero proiettato nei cieli che governano il tempo”.

Solo qualche giorno fa, durante una tappa del suo tour in Puglia, Biagio Antonacci aveva fatto cantare tutti, intonando dal balcone la canzone Iris ed emozionando il pubblico. Il video era stato condiviso su Instagram dall’artista, dimostrando, ancora una volta, la forza e la potenza delle sue canzoni.