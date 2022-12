Bufera su Elodie e Andrea Iannone: il loro comportamento finisce nella polemica

Fonte: IPA Elodie e Andrea Iannone, è bufera per il loro comportamento

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele. La coppia è ormai uscita allo scoperto e non ha più alcuna intenzione di nascondersi, tra testimonianze d’amore social ed eventi mondani l’una al fianco dell’altro. E, proprio in occasione di un’uscita pubblica, la cantante e l’ex motociclista avrebbero negato selfie e autografi ai fan, mostrandosi indifferenti alle loro richieste. A riferirlo è Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ricostruisce quanto accaduto e la polemica che li ha inevitabilmente travolti.

Elodie e Andrea Iannone sono una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo, specialmente in questi ultimi mesi. Lei, talentuosissima cantante nonché prossima protagonista al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. Lui, ex campione di motociclismo che, nonostante i successi sulle due ruote, ha fatto parlare di sé anche nel gossip (come la storica relazione con Belén Rodroguez). La coppia è ormai uscita allo scoperto, non solo sui social ma anche in occasione di eventi pubblici.

Tuttavia il rapporto tra Elodie e i suoi ammiratori sarebbe radicalmente cambiato, e il motivo potrebbe essere proprio l’attuale relazione con Iannone. A ricostruire la polemica che ha travolto la coppia è il giornalista Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ha spiegato: “Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Qualche sera fa i due piccioncini sono stati avvistati in piena notte nel privé di un noto locale, un ex night club, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. Elodie ormai si sente Madonna. Ha rifiutato sdegnata ogni richiesta di selfie“.

Il giornalista ricostruisce l’atteggiamento della coppia, che avrebbe mostrato indifferenza alle richieste dei fan: “Scortati come due star di Hollywood i due però si sono categoricamente rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori ospiti della discoteca. Apparendo freddi e scostanti“.

Elodie è cambiata con Andrea Iannone? La rivelazione di Dandolo

Da un lato la delusione dei fan per il comportamento della coppia, dall’altro il cambiamento di Elodie che a molti è parso evidente. Come scrive Dandolo, anche gli stessi amici della cantante hanno notato in lei qualcosa di diverso: “‘Elodie negli ultimi tempi sembra essere cambiata. Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto’, ripetono come un mantra alcuni amici storici della cantante romana. In molti di loro attribuiscono questa sua metamorfosi alla frequentazione con Iannone“.

La coppia è stata inevitabilmente travolta dalla bufera, sebbene Dandolo precisi come a tutti i personaggi famosi possano capitare giornate no: “Essere carini e disponibili con i fan è un dovere di qualsiasi personaggio famoso, ma è anche vero che una giornata storta capita a tutti, o semplicemente i due volevano godersi una serata in tranquillità. Ma può anche essere che Andrea Iannone ed Elodie siano della scuola di Alessandra Amoroso, ‘se poi lo faccio a te gli altri ci rimangono male e questo non mi va‘”.

Con Andrea Iannone, Elodie ha ritrovato la serenità e le farfalle nello stomaco dopo la delusione amorosa legata all’addio a Marracash. Tuttavia molti hanno percepito in lei un radicale cambiamento: qual è la realtà dei fatti?