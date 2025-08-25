Lutto per Enzo Salvi, è morta mamma Bruna: “Cuore spezzato”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Enzo Salvi, il saluto a mamma Bruna

Momento di grande tristezza per Enzo Salvi. Il comico ha annunciato la perdita di sua mamma, Bruna Brunori. Nei giorni precedenti, Salvi aveva deciso di lasciare spazio alla famiglia e accantonare gli impegni lavorativi per starle accanto in un momento molto delicato.

Ora, la brutta notizia divulgata sui social in una lunga lettera di saluti e il ricordo dei tanti gesti di affetto condivisi.

Enzo Salvi, è morta mamma Bruna

Una mamma gentile, sorridente, che Enzo Salvi ha salvaguardato e tenuto accanto fino alla fine. Bruna Brunori è venuta a mancare il 24 agosto 2025. Una notizia dolorosa per il comico, che ha annunciato la perdita condividendo sui canali social una bellissima foto che li ritrae insieme, felici, spendendo alcune parole dolcissime per salutarla.

“Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto”.

Poi, la volontà di raccontare a caldo le sue sensazioni e di ricordare il valore della donna che lo ha cresciuto: “Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno”.

Enzo Salvi, annullati gli spettacoli per stare accanto a mamma Bruna

Già nei giorni precedenti alla perdita di Bruna, Enzo Salvi aveva annunciato ai fan di vivere un periodo di grande apprensione nei confronti della madre.

Le sue condizioni si erano aggravate, e per questo il comico romano, volto dei film di natale più amati accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica, aveva deciso di annullare alcune date dei suoi spettacoli per poterle garantire la massima vicinanza. “Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato” aveva spiegato in un video chiedendo comprensione ai fan che lo aspettavano ad Altomonte.

Ora, il pensiero va a lei e al padre Antonio venuto a mancare nel 2022 all’improvviso: “Mamma, abbraccia forte Papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò , Federica e Angelica e la Tua Amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato”.

Il comico, oltre ad annunciare le funzioni programmate per il 26 agosto a Ostia e a ringraziare tutti gli amici che gli sono stati vicino, ha poi concluso: “Vi porterò entrambi per sempre nel cuore, in ogni passo, in ogni respiro, in ogni risata. Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai”.