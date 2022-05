Britney Spears e le foto senza veli, il vero motivo dietro gli scatti

Britney Spears compie 40 anni: i suoi outfit iconici dal 2000 ad oggi

Britney Spears è una donna libera, dopo anni di soprusi, eppure in molti non vogliono accettare che, a 40 anni, la popstar possa postare liberamente sui social degli scatti senza veli, dei video divertenti, dei semplici selfie come facciamo tutti quotidianamente. Proprio le ultime immagini di nudo della cantante hanno scatenato il perbenismo di molti che, invece di capire il vero motivo che si cela dietro i post, hanno dato il via a una polemica sterile.

Il caso Britney Spears: dalla tutela forzata alla libertà

Quando lo scorso 12 novembre Britney Spears è diventata una donna libera, dopo 13 anni di soprusi, ingiustizie, trattamenti medici forzati e non necessari, da parte di suo padre e del suo staff, avremmo dovuto capire che la popstar stava iniziando una nuova vita, all’insegna di una sola parola: libertà.

Per oltre un decennio, a causa della conservatorship, una tutela legale che ora, dopo il caso Spears, il Congresso degli Stati Uniti sta pensando di limitare o cancellare del tutto, Britney non è stata libera di avere un cellulare, guidare la sua auto, vedere i suoi figli quando volesse, o prendere una qualsiasi decisione medica per se stessa. Come hanno dimostrato le testimonianze, le perizie mediche e i documenti del processo, la popstar non è mai stata “pazza”, come l’hanno etichettata i media, non ha mai avuto bisogno di un tutore e soprattutto oggi vive la vita che le è stata rubata in tutti questi anni.

Il crollo emotivo del 2007 lo hanno vissuto tanti altri personaggi noti a Hollywood, ma nessuno ha mai privato loro della propria libertà. E oggi, che Britney Spears aspetta il suo terzo figlio (le era vietato persino rimanere incinta durante la tutela) e sta per sposare il suo compagno Sam Asghari, c’è ancora chi non capisce che questa donna non ha avuto il controllo della sua vita per troppo tempo, e i suoi post sui social non sono un grido d’aiuto ma un inno di indipendenza e fierezza. Intanto, a fine anno, la sua autobiorgrafia ufficiale si preannuncia di fuoco.

Gli scatti senza veli, la libertà di Britney Spears di esprimere se stessa

In questi anni suo padre decideva cosa postare sui social, bloccava servizi fotografici, video musicali o copertine di dischi considerati da lui non adatti alla sua immagine, impediva a Britney di scegliere persino i costumi delle sue esibizioni.

Per questo oggi, riconquistata l’indipendenza, la cantante posa senza veli su Instagram: la Spears non è pazza, è libera, anche di postare ciò che vuole, come facciamo tutti noi. Nessun fan è preoccupato di questo, come titolano molti giornali, perché non c’è nulla di cui preoccuparsi. I suoi followers, che sono stati la chiave di svolta della fine della sua prigionia con il movimento #FreeBritney, sanno che questi immagini, seppur provocatorie, mirano a spezzare le catene che hanno reso una delle popstar più grandi di sempre il burattino nelle mani di quattro avvoltoi.

Finché è Kim Kardashian o una qualunque altra star dei social a posare senza veli, i media americani ne parlano come un rompere gli schemi e uno sdoganare il corpo femminile in tutte le sue forme. Perché quindi la Spears non dovrebbe farlo? Perché la stampa, ancora oggi, non riesce ad accettare che lei non è nelle loro mani?

Britney ha cresciuto una generazione di fan che, attraverso la sua musica e il suo coraggio di combattere i suoi oppressori, vede in lei un mito, una ispirazione, un’ancora di salvezza. La Spears non sarà l’esempio che i misogini e gli haters vorrebbero, ma è l’esempio di cui invece abbiamo bisogno: Britney non ha paura di mostrare il suo corpo, non ha paura di smascherare tutti coloro che in questi anni si sono presi gioco di lei, non ha paura di spiegare che di quello che pensano gli altri a lei non importa davvero più nulla.

E lo fa attraverso il mezzo più potente del mondo oggi: un social network. Questi scatti senza veli sono l’emancipazione di una donna da coloro che hanno tentato di distruggerla, al grido di “Sono ancora qui e sono viva, più forte di prima”.

Britney Spears è libera, chi l’attacca invece resta prigioniero dei propri pregiudizi.