Bridgerton 2, la prima foto su Instagram

Le riprese di Bridgerton 2 sono iniziate e su Instagram spuntano le prime foto dal set. A pubblicarle è Luke Newton, attore che nella serie veste i panni di Colin, tornato di fronte alle telecamere per la seconda stagione del fortunato show Netflix.

L’artista ha postato uno scatto in cui è a cavallo accanto a Luke Thompson che nella serie tv veste i panni di Benedict, secondogenito della famiglia Bridgerton. I due sorridono e sembrano divertirsi molto, anticipando qualcosa riguardo l’attesissima seconda stagione della fiction. “The boy are back in town”, ha scritto Newton, ossia: “I ragazzi sono tornati in città”. Nessuna traccia invece di Jonathan Bailey, alias Anthony Bridgerton, che sarà il grande protagonista dei prossimi episodi, come già annunciato.

La prima stagione si è conclusa con il trionfo dell’amore fra il Duca di Hastings e Daphne che sono diventati finalmente genitori. Nella seconda stagione a far palpitare i cuori dei telespettatori sarà Anthony che, dopo la l’addio a Sienna, che ha deciso di lasciarlo, dovrà trovare la donna giusta per lui. Il primogenito dei Bridgerton sembra deciso a non innamorarsi, ma l’incontro con una ragazza speciale – Kate – cambierà i suoi piani. Secondo le prime anticipazioni i nuovi episodi dei Bridgerton saranno particolarmente accattivanti. Il creatore e showrunner della serie d’altronde è il famosissimo Chris Van Dusen, mentre i produttori esecutivi sono Shonda Rhimes e Betsy Beers.

“Ho letto The Viscount who loved me – aveva confessato qualche tempo fa Jonathan Bailey, parlando della seconda stagione dei Bridgerton -. Non so cosa accadrà, ma la relazione descritta nel libro è qualcosa che sento vicino. Kate Sheffield è un personaggio brillante. Quando ami il tuo personaggio ti trovi a sperare che possa incontrare personaggi straordinari, ed io spero il mio possa incontrare qualcuno come Kate Sheffield. Credevo che i romanzi rosa fossero tutti ambientati su una spiaggia, insieme ad un bicchiere di rosé. Invece, ho scoperto altro. La sessualità, l’intimità e l’identità sono tutto. Specialmente, a margine di un anno come quello che abbiamo passato. Di certo, dunque, torneremo a celebrarle. Poter guardare a queste tematiche attraverso il filtro di una famiglia ci ha permesso di trovare modi diversi per raccontare come una persona viva l’amore, come faccia sesso, come dichiari il proprio impegno ai suoi affetti”.