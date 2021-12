Bradley Cooper, la notte più spaventosa della sua vita

Lady Gaga, gli outfit pazzeschi alle premiere di House of Gucci

Ci sono momenti che difficilmente si riescono a dimenticare, specie quando si tratta di brutte esperienze che ci fanno temere per la nostra vita. È quanto successo a Bradley Cooper, che prima che scoppiasse in tutto il mondo la pandemia si è trovato in una situazione che ancora oggi continua ad avere delle ripercussioni. Uno spavento per la sua incolumità e il pensiero di poter non rivedere la sua bambina Lea.

Bradley Cooper aggredito, cosa è successo

L’attore è attualmente impegnato nella promozione di un nuovo film, Nightmare Alley, pellicola diretta da Guillermo Del Toro in cui interpreta un truffatore ambizioso che ha imparato il mestiere lavorando in uno squallido luna park itinerante. Nel corso di un’intervista per il podcast Armachair di Dax Shepard, Cooper ha ricordato un episodio traumatico che gli è capitato poco prima dell’arrivo della pandemia.

Mentre si trovava in metropolitana a New York per andare a prendere sua figlia Lea, Bradley è stato minacciato con un coltello da un uomo. “È stato spaventoso – ha commentato – Lì ho capito che avevo cominciato a sentirmi troppo al sicuro per la città, avevo abbassato la guardia”.

Per fortuna ha avuto la lucidità per reagire e fuggire d’impulso scavalcando i tornelli e nascondendosi per scattare delle foto da consegnare alla polizia. Il malvivente non è riuscito a ferirlo ed è scappato, ma rimane la sensazione di paura provata in quei pochi secondi.

Bradley Cooper e Irina Shayk, come stanno le cose oggi

L’attore si stava recando dalla ex compagna Irina Shayk per prendere la figlia Lea, nata nel 2017, dopo due anni di relazione. Insieme formavano una delle coppie più belle dello showbiz, lui tra gli attori più sexy del mondo, lei modella di lingerie dal corpo mozzafiato e lo sguardo magnetico. Nel 2019 l’idillio finisce e i due annunciano la rottura, dopo mesi di speculazioni su una possibile liason di Bradley Cooper con Lady Gaga per via dell’incredibile complicità nata sul set di A Star Is Born e mostrata in mondovisione durante gli Oscar.

Negli ultimi mesi, però, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Irina: i due sono stati avvistati insieme a passeggio per le strade di Manhattan e tanto è bastato per riaccendere la speranza.

Bradley Cooper, la verità su Lady Gaga

Solo poche settimane fa Bradley Cooper era tornato proprio su quelle voci di un flirt con Lady Gaga cercando di metterle a tacere una volta per tutte. L’attore ha infatti confessato che si trattava solo di finzione: esattamente come nel film dovevano mostrare come la musica li avesse uniti e fatti innamorare, così hanno fatto per la performance agli Oscar. Solo una recita, nulla di più. Tanto più se si considera che quella sera a guardarli in prima fila c’era la stessa Irina Shayk, che aveva accompagnato Bradley alla premiazione.