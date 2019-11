Bode Miller: dopo la morte della figlia, fa nascere i suoi gemelli

La felicità (doppia) dopo la tragedia: l’ex campione di sci Bode Miller e sua moglie Morgan Beck ex pallavolista e giocatrice di beach volley statunitense, sono diventati genitori di due gemelli, a poco più di un anno dalla morte della loro Emeline, annegata a 18 mesi nella piscina di un vicino di casa nel giugno 2018.

In realtà ad ottobre 2018 era già nato Easton (Morgan era incinta quando era morta Emmy), ma la tragedia era ancora talmente fresca che la coppia non era riuscita a godersi appieno l’evento.

Adesso, con l’arrivo dei gemelli, di cui ancora non si conoscono i nomi, la gioia torna a invadere finalmente casa Miller. E la cosa ancora più incredibile è che a far nascere i figli è stato lo stesso Bode, “ostetrico d’eccezione” causa ritardo di quelle ufficiali.

L’ex campione ha scritto sui social:

Sono finalmente arrivati! Ci hanno fatto aspettare e aspettare, facendo diventare matta la mamma. La nascita è stata una delle cose più pazzesche che mi sia mai capitata, avevamo deciso di farli nascere in casa ma nessuna delle ostetriche è arrivata in tempo. Hanno iniziato a nascere e quando finalmente sono arrivate, io e mia madre avevamo già in braccio i piccoli. (Per fortuna mia mamma ha fatto l’ostetrica…)