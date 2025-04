Blake Lively, la borsetta Chanel nasconde un segreto: il gesto inatteso sul red carpet

Fonte: IPA Blake Lively

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, a seguito della battaglia legale che la vede contro il regista del suo ultimo film, Blake Lively ha ormai ripreso ufficialmente i propri impegni da star. L’attrice è volata a Londra per presentare al Regno Unito il nuovo Another Simple Favor, sequel di una divertente commedia dai toni cupi e irreverenti del 2018. A far parlare è stata soprattutto la (presunta) lite con la co-protagonista Anna Kendrick, ma anche il look di Blake si è fatto decisamente notare.

Blake Lively in total Chanel

In A Simple Favor, così come nel suo sequel, Blake Lively interpreta una donna misteriosa e sfuggente, che nasconde un passato burrascoso e mantiene contatti con il mondo del crimine. Lo stile di Emily Nelson (questo il nome della protagonista della divertente pellicola) è androgino, formale e insolito. L’attrice, al contrario, alla prima londinese ha scelto un outfit classico, bon ton e iperfemminile. Firmata Chanel dalla testa ai piedi.

Fonte: IPA

Si tratta di un completo informale, cui tutte possiamo ispirarsi per le giornate in ufficio o i pomeriggi a passeggiare. Un morbido cardigan oversize, caldo e comodo ma reso elegante dai dettagli. Il nero della lana è in contrasto con il grande orlo giallo canarino, ripreso anche su taschine e maniche, mentre i bottoni sono in madre perla con bordo nero. Una semplice minigonna nera con bottoni, collant velati e sensuali stivali in pelle nera sopra il ginocchio, con tacco alto e plateaux.

Il segreto della borsetta gioiello

A rendere il look prezioso, una cascata di gioielli e accessori. I capelli sono acconciati in un mezzo raccolto ben ordinato e fissato da un grande fermaglio in oro e perle (a riprendere i bottoni del cardigan). Grandi e pendenti gli orecchini, in oro così come i vistosi braccialetti. Per non farsi mancare nulla, la moglie di Ryan Reynolds ha ricoperto di metallo anche le mani: un anello per ogni dito, tutti enormi e scintillanti. In contrasto, la manicure è minimal, con unghie corte e smalto nude, la nuova tendenza di questa primavera.

Fonte: IPA

L’accessorio più prezioso, però, è la borsetta. Anche questa Chanel è rigida ma rivestita del classico tessuto trapuntato del brand francese. En pendant con il resto dell’outfit, zip e catenella sono dorati, così come la cornice dell’elemento segreto di questa originale pochette. Al centro della borsetta si trova un vero specchietto, sul quale l’attrice si è ritoccata il make up nel bel mezzo della premiazione, lasciando di stucco tutti i presenti.

Il gossip sulla lite con Anna Kendrick

Nonostante le foto dell’evento le mostrino abbracciate e sorridenti, si continua a vociferare di una presunta ostilità tra Blake Lively e Anna Kendrick. Pare infatti tra le due non corra buon sangue fin dal primo capitolo della divertente saga e che le cose non siano migliorate dopo l’annuncio del sequel. In una recente intervista, Kendrick ha persino dichiarato di aver bloccato la collega sui social media. “All’inizio sembrava carina, ma non la conoscevo…” è stato l’aspro commento della star di Pitch Perfect, che pare abbia iniziato a “odiare” Blake a causa di lunghe attese agli appuntamenti sul set.