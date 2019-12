Bianca Guaccero risponde alle critiche e svela la verità sul flirt con un collega

editato in: da

Da quanto Bianca Guaccero ha assunto la conduzione di Detto Fatto ha dovuto tenere a bada diversi gossip e rispondere a numerose frecciatine. La presentatrice, però, non si è mai fatta intimidire e ha sempre saputo tenere testa a tutto.

Bianca Guaccero, dopo aver tenuto a bada le frecciatine di Giovanni Ciacci, le voci su una rivalità con Caterina Balivo e le recenti polemiche seguite ad una simpatica battuta fatta con Jonathan Kashanian, ha dovuto rispondere alle voci su un suo presunto flirt e su ipotetici interventi di chirurgia estetica a cui sarebbe ricorsa in passato.

A far accendere la luce dei riflettori su queste questioni è stato il programma di Canale 5 Striscia la Notizia, che ha analizzato la Guaccero nella famosa rubrica ‘Fatti e Rifatti’. Stando a quanto mostrato dal tg satirico, la presentatrice, nel tempo, si sarebbe affidata a ritocchini estetici per migliorare labbra e seno. Bianca non si è lasciata intimidire e, durante la puntata di Detto Fatto, ha risposto ai colleghi Ezio Greggio e Enzo Iacchetti:

Voglio dire intanto grazie, perché i conduttori di questo programma mi hanno detto cose bellissime. Hanno fatto comunque un servizio molto carino ed auto ironico. Devo dire che la cosa che mi fa sorridere è che io sono l’unica donna che si è rifatta al contrario, cioè che si è tolta il seno, lo ha rimpicciolito, e le labbra invece sono sempre uguali. Hanno fatto vedere una foto di me in cui non avevo il rossetto e una in cui avevo il rossetto rosso. Questa è l’unica differenza.

Insomma, la Guaccero ha confermato l’intervento al seno, pur spiegando che le motivazioni sono state ben diverse da quelle mostrate durante Striscia la Notizia, e ha negato di aver modificato le sue labbra. Durante il programma di Canale 5, però, era stato ipotizzato anche un flirt della presentatrice con il comico Gianpaolo Gambi, che l’affianca nella trasmissione. Un gossip che Bianca ha voluto stroncare sul nascere:

Per quel che riguarda Gambi, abbiamo una storia artistica da un anno e mezzo. Lui è felicemente fidanzato con Oliva Ghezzi, per cui lasciamolo stare in pace.

Bianca Guaccero, quindi, ha negato categoricamente la possibilità di una relazione con il collega Gianpaolo Gambi. Striscia la Notizia risponderà alla bella conduttrice?