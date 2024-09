Morto Beppe Menegatti: la lunga storia d’amore con Carla Fracci

Fonte: IPA Beppe Menegatti e Carla Fracci

Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci, si è spento a Roma il 17 settembre 2024: il regista teatrale aveva compiuto 95 anni il 6 settembre. Ricoverato qualche giorno fa in ospedale, era poi stato trasferito in hospice. Nato a Firenze il 6 settembre 1929, aveva sposato Carla Fracci, étoile mondiale della danza, nel 1969: il loro è stato un amore lungo 57 anni. Un sodalizio artistico, una simbiosi di anime.

Addio a Beppe Menegatti

Giuseppe “Beppe” Menegatti si è spento a Roma: nei suoi ultimi momenti, accanto a lui c’è stato il figlio Francesco, avuto con Carla Fracci, scomparsa nel 2021. La notizia è stata confermata all’Adnkronos da persone vicine alla famiglia. Da qualche mese, Menegatti viveva a Roma, dopo un’esistenza trascorsa a Milano al fianco della sua Carla, moglie e musa. Una scelta non casuale, per avvicinarsi al figlio e ai nipoti, Giovanni e Ariele.

La lunga carriera di Menegatti inizia con l’esordio come assistente di Luchino Visconti, per poi collaborare con i grandi del teatro, tra cui Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. La sua è la firma alla regia di opere teatrali, balletti e spettacoli che hanno fatto la storia del Novecento, tra cui insieme a Carla Fracci, “prima ballerina assoluta” secondo il New York Times.

La storia d’amore tra Beppe Menegatti e Carla Fracci

Un incontro fortuito, quello che comunemente chiamiamo “il caso”: Beppe Menegatti e Carla Fracci si sono incontrati per la prima volta alla Scala nel 1956. All’epoca lui era l’assistente di Visconti, lei non era ancora étoile. Ma è stato un colpo di fulmine, il loro, una storia d’amore (e sodalizio artistico) che è durata fino alla scomparsa della Fracci. A lui la Fracci ha sempre ammesso di dovere gran parte dei suoi successi: “Molto è merito di mio marito Beppe, un uomo eccezionale, mi ha sostenuta e spinta a osare”.

E il loro legame, così forte e puro, è stato costruito su valori importanti. Quell’amore nato (anche e in parte) dalla profonda dedizione della Fracci nei confronti del lavoro. “Senza mai lamentarsi, senza mai farlo pesare agli altri. Per non parlare della sua estrema generosità sia come donna che come artista”. Dopo la scomparsa della Fracci, Menegatti aveva raccontato dei suoi “momenti di profonda solitudine“. Il matrimonio, celebrato nel 1964, la nascita del figlio Francesco, e poi l’addio della Fracci nel 2021, dopo una lunga malattia.

La promessa di Carla Fracci in sogno

Nel 2021, Beppe Menegatti aveva rilasciato alcune interviste dopo l’ultimo saluto a Carla. “Mi manca violentemente”, così aveva provato a raccontare quella mancanza dopo una vita praticamente trascorsa insieme, affermando, nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, di averla sognata spesso. “Quando mi appare mi dice una parola bellissima. Lei mi dice: ‘Abbi pazienza, ci rivedremo e di’ a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si rincontrano dopo aver fatto questo volo verso il cielo’. (…) Quando la rincontrerò le dirò che purtroppo ha lasciato un vuoto e che tanti amici hanno una specie di dolore che non riescono a cancellare”.