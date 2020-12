Benedetta Rossi: “Mi fermo, devo ricostruire il rapporto con mio marito”

editato in: da

Il bisogno di spegnere il cellulare e di trascorrere del tempo con il marito: Benedetta Rossi su Instagram annuncia che si fermerà per qualche tempo. Dopo anni intensi fra ricette e video, ha svelato ai fan la volontà di dedicarsi agli affetti e in particolare al marito Marco. “Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta – ha scritto sui social -, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud”.

“È stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me – ha aggiunto Benedetta Rossi -. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni. Voi mi siete sempre stati vicini, mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto…mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perché non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un po’ la spina”.

“Ho bisogno di spegnere il telefono – ha spiegato la food blogger – e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un pò da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme. So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità – ha concluso -, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve. Vi voglio bene”.

Il post ha ricevuto migliaia di Like fra cui quello di Antonella Clerici, anche lei esperta di cucina e conduttrice di successo. Benedetta Rossi con la sua semplicità e il sorriso ha toccato il cuore di tantissime persone. I suoi video possono contare su milioni di views e i libri di ricette sono fra i più venduti. Accanto a lei da anni c’è il marito Marco a cui è legata dai tempi della scuola.