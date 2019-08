Benedetta Rinaldi esclusa dalla Rai dopo 15 anni si sfoga: “Disoccupata e con un figlio”

editato in: da

Esclusa dai palinsesti Rai dopo 15 anni: Benedetta Rinaldi, ex conduttrice di Uno Mattina, si sfoga, svelando tutto il suo dolore e le difficoltà di fronte ad una situazione che non riesce ancora a comprendere.

Per anni la giornalista è stata uno dei volti di punta di Viale Mazzini, conducendo programmi di successo come Uno Mattina Estate, La Vita in Diretta Estate e A Sua Immagine. Per ben tre stagioni è stata al timone di Uno Mattina insieme al collega Franco Di Mare, ma nei palinsesti per la stagione che verrà il suo nome non risulta.

La Rinaldi infatti è stata sostituita da Valentina Bisti e Roberto Poletti alla conduzione del suo show, ma non è stata ricollocata, come invece è accaduto a Di Mare. Una situazione che ha creato tanta amarezza in Benedetta, come ha raccontato lei stessa in un’intervista in cui, senza mezzi termini, si è sfogata.

“È stato un vero colpo – ha confessato la 38enne al settimanale Nuovo -. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla: l’ho appreso dai giornali”.

Benedetta ha spiegato di essere in difficoltà anche perché ora è disoccupata e con un figlio, per fortuna accanto a lei c’è il marito, Emanuele, imprenditore romano da cui ha avuto il piccolo Edoardo.

“Non conosco il motivo di questa decisione – ha chiarito la giornalista -. Alla fine sono rimasta disoccupata, a casa e con un figlio. Meno male che mio marito lavora. Se non avessi lui come farei ad andare avanti? È questo che mi dà fastidio. Togliere il lavoro significa far perdere la dignità a una persona. Non chiedevo tanto, ma almeno avrei voluto ricevere un trattamento diverso. Non sanno nulla di me e della mia vita, tra l’altro non costavo tanto e portavo risultati”.

Benedetta Rinaldi non è l’unica grande esclusa dai palinsesti Rai. La sua stessa delusione è toccata ad Adriana Volpe (che si è sfogata su Instagram anche sul caso Magalli) e Antonella Clerici.