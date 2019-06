Adriana Volpe, la Rai chiude il suo programma: lo sfogo durissimo

editato in: da

La Rai chiude Mezzogiorno in Famiglia e Adriana Volpe si sfoga su Instagram.

La conduttrice non ha peli sulla lingua e, dopo essersi scontrata in passato con Giancarlo Magalli, ha deciso di commentare la chiusura del programma che conduceva con Massimiliano Ossini. Un post al vetriolo in cui parla dello share degli altri format e del cachet di alcuni colleghi, chiedendosi come mai solo la sua trasmissione sia stata tagliata fuori dal palinsesto per volere di Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai Due.

“Ditemi che questi dati non sono veri – ha scritto la Volpe, rivolgendosi ai follower -: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…)”.

“Prendo atto – ha aggiunto – che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share), è stato chiuso. Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco”.

Un post al vetriolo in cui la Volpe ha deciso di dire tutto quello che pensa sui vertici Rai e sui colleghi: “Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? – ha concluso Adriana -. Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio… altrimenti si perde il posto di lavoro”.

Al centro di una disputa (ancora in atto) con Giancarlo Magalli, fra bordate, frecciatine e attacchi via social, Adriana Volpe qualche mese fa aveva criticato la Rai per non essersi schierata a suo favore. “L’azienda non ha mai voluto prendere posizione – aveva detto -, non si è dissociata. Mi ha mandato una lettera di richiamo in cui mi chiedono di tenere un profilo basso e di non dare interviste. Mi hanno lasciata sola”.

Dopo lo scontro con Magalli, la Volpe aveva lasciato I Fatti Vostri per approdare a Mezzogiorno in Famiglia, ma l’avventura su Rai Due è durata poco. Già a maggio, quando si iniziava a parlare della chiusura dello show, Adriana aveva commentato. “Ma quale donna – si era lamentata – ha il coraggio di denunciare se viene demansionata e resta senza lavoro?”.