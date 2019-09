Benedetta Parodi, gaffe su Instagram: costretta a cancellare una foto

editato in: da

Benedetta Parodi ha fatto infuriare gli utenti di Instagram a causa di una gaffe in una foto pubblicata sul suo profilo.

La conduttrice ed esperta di cucina è molto attiva sui social, dove posta spesso scatti di famiglia, ma soprattutto ricette. I suoi piatti semplici e appetitosi attirano sempre molti Like, ma non stavolta. Tutto a causa di uno scatto che, con molta probabilità, la Parodi non ha controllato bene prima di pubblicare. Gli utenti non le hanno perdonato la distrazione, commentando aspramente il post di Instagram.

Cosa è successo? Tutto è iniziato quando Benedetta ha deciso di condividere uno scatto fatto ad una crostata a base di prugne e zenzero. Una delle sue tante ricette che ha immortalato su un piatto, aggiungendo anche una tazza e un giornale.

“Buondì con la crostata prugne e zenzero” ha scritto la sorella di Cristina Parodi augurando buongiorno a tutti i fan. In molti però si sono accorti che nell’inquadratura era ben visibile il titolo di un articolo di giornale. Nella copia del Corriere della Sera che appariva nello scatto infatti si vedeva perfettamente il titolo: “Gli amici spariti: «Ho ucciso Elisa vi porto da lei»”, riferito al terribile omicidio di Elisa Pomarelli.

“Il titolo di giornale accanto alla fetta di torta non ci sta” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Quel titolo è inquietante” oppure “Occhio ai contenuti del giornale, un po’ stridenti con la leggerezza del post”. Altri sono stati ancora più duri con Benedetta Parodi, scrivendole: “Prima di pubblicare le foto controllare…” e “Magari frenare l’impulso di pubblicare subito”.

Quando si è accorta della gaffe, Benedetta ha immediatamente rimosso il post e ne ha pubblicato uno nuovo in cui non appare il titolo di giornale grazie ad un taglio ad hoc. La Parodi, proprio come tanti vip, non è immune alle polemiche su Instagram. Qualche tempo fa aveva fatto discutere una sua foto con il marito Fabio Caressa in cui, secondo i follower, la coppia appariva decisamente magra.