Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza per le nozze bis

Belen Rodriguez – Fonte: Instagram

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno per sposarsi di nuovo? Secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe pronta a pronunciare il secondo sì.

Da mesi ormai non si parla d’altro che del ritorno di fiamma fra l’argentina e l’ex ballerino di Amici. Un amore tornato dopo una lunga separazione che ora sembra più forte che mai. Stefano e Belen hanno ufficializzato la relazione con una vacanza in Marocco in compagnia del piccolo Santiago.

In questi giorni invece sono volati a Ibiza, meta di tante vacanze in famiglia, per una pausa romantica dedicata solo a loro due. E mentre Santiago si diverte a Milano con zia Cecilia Rodriguez e nonna Veronica Cozzani, mamma e papà si concedono lunghe passeggiate in riva al mare e cene al lume di candela. Fonti vicine alla coppia però ne sono convinte: il viaggio di Belen e Stefano non è solamente di piacere, ma ha lo scopo di organizzare le nozze.

La showgirl e il conduttore di Made In Sud sarebbero pronti a rinnovare i voti con una nuova cerimonia che sarà celebrata proprio a Ibiza, luogo del cuore di Belen. Per ora non ci sono smentite nè conferme, solamente qualche indizio che continua a comparire su Instagram. Prima di tutto una foto della Rodriguez di fronte ad una chiesa.

“Se niente ci salva dalla morte, almeno l’amore ci salva dalla vita” si legge nella didascalia che accompagna il romantico scatto. In tanti sono convinti che sarà proprio la chiesa apparsa su Instagram la location delle nozze bis. Una cerimonia intima, per pochissimi, in cui Belen e Stefano rinnoveranno i voti di matrimonio.

Il matrimonio fra la Rodriguez e De Martino venne celebrato nel 2013, dopo un intenso anno d’amore. La location scelta fu Comignago, piccolo comune piemontese che venne preso d’assalto dai paparazzi e dai fan. Poi la separazione nel 2015 e il ritorno di fiamma quattro anni dopo. I due fanno sul serio e sono pronti a trascorrere la vita insieme, dopo aver appianato le rispettive divergenze, per questo avrebbero deciso di rinnovare le promesse di matrimonio.

Per ora Belen non ha ancora svelato nulla, ma presto potrebbe indossare nuovamente l’abito bianco per giurare amore eterno al suo Stefano nella cornice di Ibiza.