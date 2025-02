Belen Rodriguez, la frecciatina a Chiara Ferragni: “Sono stata la più brava di tutti”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Negli ultimi giorni, il circo mediatico ha trovato il suo nuovo spettacolo preferito: il naufragio del matrimonio Ferragnez e una terza donna, Angelica Montini. Con Fabrizio Corona nei panni del regista impietoso, le indiscrezioni su tradimenti, relazioni parallele e giochi di potere hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico.

Tra i tanti spettatori, però, c’è chi ha deciso di uscire dal buio della platea e salire sul palco: Belen Rodriguez, che con una battuta tagliente ha trasformato il suo profilo Instagram in un sipario perfetto per un colpo di scena inatteso.

Gli scoop su Fedez e Chiara Ferragni

Fabrizio Corona, da sempre maestro nel lanciare bombe mediatiche, ha spalancato le porte sul vero amore di Fedez. A quanto pare, il rapper avrebbe avuto una liaison segreta con Angelica Montini, mentre Chiara Ferragni avrebbe trovato rifugio tra le braccia di Achille Lauro. Un copione che sembra scritto da uno sceneggiatore di serie tv, con tradimenti e segreti che alimentano un gossip che non conosce tregua. I social, ovviamente, sono esplosi: c’è chi si indigna, chi si schiera e chi, semplicemente, si gode lo spettacolo.

Il commento di Belen Rodriguez

E poi c’è Belen Rodriguez. Nel suo camerino, mentre si preparava per l’ennesima puntata di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, la showgirl ha deciso di dire la sua sulla tempesta che sta investendo Fedez e Chiara Ferragni.

Lei, che di scandali sentimentali ne ha vissuti e superati a bizzeffe, ha scelto Instagram come palcoscenico per una battuta affilata come una lama. In pochi secondi, con un’espressione che dice più di mille parole, la showgirl ha dichiarato: “Comunque alla fine, dopo tutti i casini che girano nel gossip, sono stata la più brava di tutti oh.”

Nessuna pietà, nessun tentennamento, solo una consapevolezza disarmante, come se l’avesse sempre saputo. L’ironia è evidente, il riferimento è chiaro. Nessun nome, nessun dito puntato, semplicemente un dato di fatto.

Il pubblico non ha tardato a raccogliere il guanto di sfida, tuffandosi nel mare magnum delle interpretazioni: era un’autocelebrazione? Un messaggio in codice? O semplicemente la constatazione che, in mezzo a questo teatro degli orrori, lei è uscita con la camicia meno sgualcita?

I rapporti tra Belen e Chiara Ferragni

Ma dopo questa battuta la domanda arriva d’uopo: in che rapporti si trovano Belen e la Ferragni? Nel gennaio 2024, Belen, in pieno PandoroGate, ha deciso di intervenire in difesa di Chiara Ferragni, travolta da polemiche e attacchi feroci. Pur non essendo mai state grandi amiche, la showgirl ha scelto di mettere da parte qualsiasi divergenza e di sottolineare un punto essenziale: quando la gogna mediatica diventa insostenibile, è necessario un minimo di umanità.

Belen in quella situazione ha ricordato che nessuno è immune agli errori e che Chiara, al di là delle vicende che l’hanno travolta, avrebbe meritato almeno un po’ di tregua.