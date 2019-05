Belen, commovente dedica per De Martino su Instagram. E lui risponde

editato in: da

Fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è di nuovo amore. Il ballerino di Amici e la showgirl sono finalmente felici e non fanno più nulla, nemmeno su Instagram.

La coppia si è concessa una vacanza in Marocco insieme al figlio Santiago, fra cene nel deserto, giochi e tante tenerezze. Belen e Stefano sono più innamorati che mai e non hanno più intenzione di nasconderlo. Qualche giorno fa la showgirl aveva postato su Instagram uno scatto che la ritraeva mentre baciava l’ex marito, parlando di amore eterno, questa volta ha fatto di più, pubblicando una foto in cui sorride felice insieme a De Martino e dedicandogli parole dolcissime.

“Amore, quando ti diranno che ti ho dimenticato – ha scritto l’argentina -, e anche se fossi io a dirtelo, quando lo dirò, non credermi”. La risposta di Stefano è arrivata poco dopo, il ballerino ha ripostato la stessa foto su Instagram, commentando: “Quando dico Lei, tutti sanno che parlo di te”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore che ha emozionato i follower dei due artisti, tornati insieme dopo anni di lontananza. Prima le nozze nel 2013, poi l’addio nel 2015, le lacrime di Belen e la decisione di rimanere amici per il bene di Santiago. In tanti credevano che la love story fosse ormai finita, ma le cose sono andate diversamente.

Oggi la Rodriguez e De Martino sorridono di nuovo e non potrebbero essere più felici. A svelarlo lo stesso Stefano, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Oggi: “Sono sereno – ha confessato il conduttore di Made In Sud -, il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita, diciamo che negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere mantenere privata la tua vita non è semplice ma ci si deve provare, per questo rispetto a prima preferisco parlarne il meno possibile, è l’unico modo per difenderla. Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente”.