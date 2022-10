Belen, su Instagram uguale alla sua mamma da giovane. Lo scatto del passato che emoziona

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Tale madre, tale figlia. Belen ha pubblicato una foto su Instagram in cui è evidente la somiglianza con sua mamma da giovane, uno scatto del passato che emoziona e in cui si vede la showgirl da piccola tra le braccia di Veronica Cozzani, le due sono in mezzo a molte altre persone.

Un viaggio nel passato per Belen, ma anche per i suoi tanti follower che si sono messi subito a cercare le somiglianze tra Belen e la mamma, ma anche tra quest’ultima e Cecilia.

Belen, la foto del passato insieme alla sua mamma

Belen guarda la fotocamera. I capelli sono cortissimi, scuri, lo sguardo un pochino stupito. Siede in braccio a mamma Veronica Cozzani, in un’immagine che risale a diverso tempo fa. Belen Rodriguez ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto risalente al passato in cui è ritratta insieme alla sua mamma. La didascalia che ha scritto per accompagnarla è: “Mi mamá y yo (mia mamma e una mini Belén)”, insieme all’hashtag the family first. Prima la famiglia.

Parole dalle quali traspare il profondo affetto che lega la showgirl argentina ai suoi cari, un rapporto speciale che va oltre le immagini e che emerge anche nelle tante cose che fanno assieme. Pochi giorni fa – ad esempio – Belen, nei panni di una bellissima Malefica e insieme a Satiago e Luna Marì, è andata a una festa di Halloween. Ad accompagnarla la mamma Veronica nei panni di una strega. Momenti da trascorrere insieme, in famiglia, come spesso fa Belen.

E da questo ultimo scatto, preso dalla scatola dei ricordi, emerge quanto la Belen adulta ricordi la sua mamma da giovane. Anche i tanti follower lo hanno sottolineato, ma non sono mancati coloro che hanno visto una somiglianza tra mamma Veronica Cozzani e la ultimogenita Cecilia, oppure tra Belen e sua figlia Luna Marì, con colori diversi naturalmente.

Senza dubbio le sorelle Rodriguez si somigliano e, quei lineamenti tanto belli che le contraddistinguono, li hanno ereditati dalla loro mamma. Come hanno mostrato anche altre foto che sono state condivise in passato, perché aperta la “scatola dei ricordi” le emozioni che ne scaturiscono sono talmente belle da valere la pena di essere condivise.

Belen, il rapporto con la sua famiglia

Un legame profondo, che lega tutta la famiglia Rodriguez. Speciale, come dimostrano i momenti che trascorrono assieme, gli scatti che condividono. Ma anche le parole che usano. In una recente intervista rilasciata a 7- Sette di Il Corriere della Sera, Belen ha raccontato anche della sua famiglia e di come il primo pensiero, quando è arrivata in Italia, sia stato quello di metterli al sicuro.

Infatti la showgirl ha riavvolto il nastro del tempo e ha ricordato alcuni momenti drammatici del passato, come quella occasione in cui con la sua famiglia è stata sequestrata in casa per otto ore. Appena giunta in Italia, quindi, il pensiero è stato per loro e con il primo denaro guadagnato ha fatto un regalo ai suoi: «La casa. Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli – aveva detto nell’intervista sottolineando che da quel momento – Inizio a dormire la notte. La mia famiglia era al sicuro. Finalmente li sapevo al sicuro”.

Un legame profondo e sincero, che è emerso anche le volte in cui mamma Veronica ha preso le difese della figlia, lei che non farà mai un reality (“Non mi piace stare in televisione. E non farò un reality solo per il bagno. A me il bagno frastorna, non andrò all’Isola né al Grande Fratello. No, è una cosa che non sopporto”, aveva detto ospite di Isola Party), che non ama le luci della ribalta, ma che è la prima a esporsi in caso di bisogno. E la famiglia sta tutto in questo: esserci.