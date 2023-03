Belen su Instagram dopo giorni di silenzio: “La famiglia ti dà sempre la forza”

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Quando sei un personaggio popolare come Belen Rodriguez, è inevitabile che il tuo silenzio faccia più rumore di qualunque parola. La mancata presenza della conduttrice al timone de Le Iene nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 14 marzo aveva colpito moltissimo il pubblico e a ingigantire ipotesi e congetture (talvolta fantasiose) ci ha pensato anche l’assenza dai social, dove condivide giornalmente foto e scorci della sua vita professionale e privata. A distanza di giorni, Belen è tornata su Instagram ma il suo ultimo messaggio è un vero enigma.

Belen torna su Instagram dopo giorni di assenza

Per giorni sui social non si è parlato d’altro: che fine ha fatto Belen Rodriguez? È stato un continuo crescendo di preoccupazione, sospetti e ipotesi – spesso ai limiti dell’assurdo – specialmente quando, sintonizzandosi su Italia 1 lo scorso 14 marzo, i telespettatori non hanno potuto ammirare la conduttrice al timone de Le Iene, sostituita eccezionalmente da Claudio Santamaria che ha portato in scena un monologo sulla genitorialità molto apprezzato.

In questi casi la “cartina di tornasole” è il profilo Instagram: se un volto noto dello spettacolo non si presenta in TV o si sospetta abbia un qualche problema, tutti immediatamente vi si fiondano per riuscire a captare qualche aggiornamento o indizio in merito alla situazione. Ma anche qui, Belen ha lasciato tutti a bocca asciutta. Nessun nuovo post, nessuna storia, neanche una parola in merito a quanto accaduto. Almeno fino alla sera di giovedì 16 marzo.

Dal nulla la conduttrice argentina è tornata a far capolino sul suo profilo social. L’ultimo post, in cui provava personalmente i prodotti di bellezza della sua cara amica Michelle Hunziker, risaliva a circa una settimana fa e il nuovo messaggio che ha mandato ai suoi follower è decisamente diverso. “La famiglia ti dà sempre la forza” ha scritto a caratteri cubitali, a corredo di qualche scatto dei suoi figli Santiago e Luna Marì. Un messaggio enigmatico che, a dirla tutta, non ha fatto altro che mandare tutti ancor più in confusione.

Perché Belen è sparita, le ipotesi più assurde

Se leggiamo le parole di Belen nel modo più limpido e cristallino possibile, senza alcuna aria di sospetto o “malignità”, ne emerge un semplice messaggio: quello di una donna innamorata della propria famiglia, di quei figli con i quali trascorre più tempo possibile e che, anche nei momenti più difficili, riescono a farle tornare il sorriso. E, in effetti, sembra l’ipotesi più plausibile.

Non è da escludere che la sua momentanea assenza dai social e dalla televisione sia stata conseguenza di un problema di salute, proprio come aveva accennato Santamaria durante la sua sostituzione a Le Iene: “Belen non è stata bene e ci sta guardando da casa” aveva detto, salutandola da parte di tutta la redazione con un affettuoso abbraccio. Eppure c’è chi ha interpretato le sue ultime parole come un vero e proprio segnale d’allarme, ipotizzando che ci sia dell’altro dietro la sua “fuga” improvvisa.

Neanche a dirlo, una valanga di commenti ha fatto riferimento alla crisi con Stefano De Martino, assente dalle ultime foto condivise dalla showgirl argentina. Un mistero che ci dà ben poco su cui indagare: il conduttore di Stasera Tutto è Possibile è impegnato con la prima tappa del suo nuovo spettacolo teatrale e attualmente si trova nelle Marche. Nessuna “maretta” in vista con Belen, con la quale procede a gonfie vele da quando è tornata ad ardere la fiamma dell’amore.

Tra le ipotesi più colorite c’è, però, senza alcun dubbio quella sulla presunta gravidanza di Belen che a detta di alcuni – non si sa su quali basi – sarebbe in dolce attesa del suo terzo figlio. La sua assenza ha fatto rumore, sì. Ma spesso dimentichiamo una cosa essenziale: anche i VIP sono “comuni mortali” e può capitare che debbano prendersi semplicemente una pausa dal lavoro. Belen inclusa.