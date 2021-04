Belen in bikini col pancione alle Maldive: su Instagram mette a tacere le polemiche

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Belen Rodriguez condivide sul suo profilo Instagram una foto in bikini col pancione mentre è alle Maldive ed è semplicemente splendida. E tra un commento e l’altro spunta la verità sul motivo del viaggio che ha sollevato non poche polemiche.

Belen e Antonino Spinalbese sono volati alle Maldive, comunicando al mondo il loro trasferimento postando alcune foto su Instagram. Naturalmente il viaggio improvviso della showgirl e dell’hair stylist ha suscitato non pochi malumori tra la coppia, dato che in piena pandemia hanno deciso di rilassarsi al mare, quando anche gli spostamenti tra i comuni in Italia sono proibiti.

A dir la verità, una spiegazione a questo viaggio di Belen e Antonino c’è ed emerge proprio da una serie di indizi su Instagram. In particolare, la showgirl argentina ha postato una foto in bikini dove posa da sirenetta tra i flutti, mostrando il pancione della dolce attesa sempre più grande. La Rodriguez sembra in relax, ma in realtà si tratta dello scatto di uno shooting realizzato per la sua linea di costumi da bagno che condivide con la sorella Cecilia che per altro potrebbe salutare per un po’ di tempo il suo fidanzato Ignazio Moser, pronto per l’Isola dei Famosi.

A rivelare l’origine della foto in bikini è la stessa Belen che nella didascalia dell’immagine si riferisce chiaramente al brand e forse a una linea premaman: “ME FUI #sizelarge @mefuireal”. Ma questa non sarebbe l’unica prova che attesta il viaggio di lavoro della bella argentina.

Infatti, scorrendo i tanti commenti, si trova quello del sempre ben informato Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip che risponde esplicitamente a quanti criticano Belen e Spinalbese. La showgirl è alle Maldive “per lavoro“. E questo dovrebbe mettere a tacere le polemiche.

Intanto, i follower della Rodriguez si precipitano a complimentarsi per la sua bellezza, prima fra tutti mamma Veronica Cozzani. La gravidanza, se possibile, l’ha resa ancora più incantevole. “Bellissima” e “stupenda” sono gli aggettivi più usati per descriverla. E naturalmente c’è chi rivela la sua invidia: “Ti guardo e provo una sana invidia! Beata, goditi ogni istante 😍”.

Per altro, non è la prima volta che Belen si mostra in bikini durante questa gravidanza. L’aveva già fatto a Milano, godendosi il primo caldo sole di primavera.