Belen criticata per le foto della figlia, lei sbotta: “Non siamo più nell’analogico”

IPA Belen Rodriguez

Ancora una polemica per Belen Rodriguez, indubbiamente la soubrette più discussa e chiacchierata in Italia. Questa volta è finita al centro delle critiche per l’eccessiva esposizione della figlia Luna Marì. La piccola, nata quattro anni fa dal rapporto ormai concluso con Antonino Spinalbese, è diventata nel tempo una presenza costante sui social dell’argentina e questo ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Ma l’ex moglie di Stefano De Martino non accetta l’etichetta di madre degenere e per questo ha difeso con le unghie e con i denti le sue scelte da genitore.

Belen Rodriguez si difende dopo le foto della figlia

Belen Rodriguez non ha mai nascosto sui social, fin dai primi mesi di vita, i suoi figli Santiago e Luna Marì. Nell’ultimo periodo il ragazzino è però apparso sempre meno perché a 12 anni è desideroso di una maggiore privacy mentre la seconda resta protagonista su Instagram. Dove Belen condivide numerosi scatti della sua quotidianità e della sua recente vacanza in Sardegna.

La Rodriguez mostra la bambina mentre mangia un gelato o si fa il bagno o più semplicemente scatti della sua festa di compleanno. Scatti che potrebbero sembrare solo dei momenti da immortalare e di cui sorriderne, ma che per alcune mamme sono decisamente eccessivi.

“Lasciale fare la bambina, fai i contenuti grazie a lei. La esponi troppo“, ha scritto un’utente. “Proteggetela”, ha chiesto addirittura qualcun altro.

Critiche e commenti decisamente amari a cui Belen ha risposto seccamente: “Esposta a cosa? La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. Lei è mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.

Una risposta che ricorda molto quella di qualche tempo fa di Fedez, quando era solito pubblicare ancora i figli, Leone e Vittoria: “Noi non abbiamo venduto l’esclusiva della nascita di Leone a nessuno: preferisco pubblicare una foto io o Chiara, piuttosto che farla fare a un paparazzo con un titolo del ca**o e far lucrare qualcun altro sulla nascita di nostro figlio”.

Dopo la separazione dall’imprenditrice digitale, Fedez ha però deciso di non pubblicare più i piccoli e ha chiesto lo stesso anche alla Ferragni (che invece non sarebbe mai stata d’accordo dato anche il suo lavoro da influencer).

Il rapper ha così motivato la sua decisione: “Posso dire che i miei figli non sono parte della narrazione del mio Instagram. In passato lo sono stati ma, nel frattempo, alcune cose sono cambiate. Inizialmente c’era un clima sereno, raccontavamo un viaggio bello. Oggi quel viaggio ha preso una direzione diversa”.

Ad oggi ben diversa appare la storia di Belen, che condivide con Antonino Spinalbese la scelta di mostrare Luna Marì in rete. I due hanno addirittura registrato il nome della piccola, che è diventato a tutti gli effetti un marchio.

Luna Marì è ufficialmente un brand

La società The Family Factory Srl, controllata al 99% da Belen Rodriguez, si è riservata i diritti per produrre e vendere con il nome di Luna Marì una lunga serie di articoli: borse, valigie, portafogli, ombrelli, t-shirt, gonne, felpe, cravatte, biancheria intima e molto altro.

Tale operazione segna un nuovo passo nell’impero imprenditoriale della Rodriguez, che ha già all’attivo brand di moda, beauty e collaborazioni pubblicitarie. Luna Marì è diventata un’etichetta commerciale a tutti gli effetti, alimentando così il filone sempre più diffuso dei baby brand.